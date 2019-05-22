Justin Bieber歌曲MV引百萬歌迷朝聖　冰島「羽毛峽谷」暫時關閉

加拿大男歌手Justin Bieber在2015年推出歌曲《I'll Show You》。有關MV在冰島東南部、有「世界最美峽谷」之稱的羽毛峽谷（Fjadrargljufur canyon）取景，觀看次數達4.4億。 冰島當局最近表示，歌曲估計至今吸引約100萬人到當地觀光，導致「過度旅遊」（Overtourism），且破壞當地自然生態，於是宣布暫時關閉峽谷，直至2019年6月為止。

冰島2010年的旅遊人數為約60萬人，然而2018年卻增至230萬人。除了Justin Bieber的MV外，HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）亦曾在羽毛峽谷拍攝，因此亦是「元凶」之一。

羽毛峽谷管理員喬安杜特（Hanna Jóhannsdóttir）表示，峽谷關閉後，許多遊客仍不死心，希望她能「隻眼開隻眼閉」讓他們進入景區。她又說，遊客最常帶家鄉特產來賄賂她，最近甚至有人請她免費遊杜拜，不過她全部拒絕。

冰島環境部長古德布蘭松（Gudmundur Ingi Gudbrandsson）則稱「此事不能完全怪責Justin Bieber」，但他呼籲當名人到訪時，最好考慮他們的行為對當地造成的影響。

（綜合報道）