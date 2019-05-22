IG爆個人資料外洩　逾百萬網紅電話電郵　疑遭公關擅自公開任人睇

大受歡迎的社交網絡平台Instagram（IG）爆出個人資料外洩醜聞。美國科技網站TechCrunch揭發，有互聯網公關公司涉嫌未經許可下，搜集逾百萬個IG名人及網紅個人資訊，並上載到網上數據庫中公開。Instagram周一（20日）表示，正調查事件。

Facebook旗下的IG一直被受年輕人追捧，用戶人數達10億人。TechCrunch報道，一名安全研究人員日前發現網上一個龐大數據庫，內有逾百萬名IG名人及網紅的個人資料。

數據庫包含個人資料圖片、粉絲數量、所在地區，以及電郵地址與電話號碼等超過4900萬項資料，而且查看時無需密碼，也沒有加密。

IG網紅資料外洩：IG一直被受年輕人追捧，報道發現有公關公司涉嫌在未經許可下，蒐集到數百萬名網紅資料並上載到網上數據庫公開。（法新社）

印度公關公司非法蒐集資料

研究人員追查後發現數據來自總部設在印度孟買的公關公司Chtrbox。該公司官負責為廣告商及網紅「牽紅線」，付錢予網紅讓他們在帳戶上發布贊助內容。

數據庫洩漏的資料顯示，Chtrbox會蒐集網紅的粉絲數量、覆蓋度及讚好數目，以衡量這些帳戶的價值。TechCrunch以數據庫的資料成功聯繫數名網紅，他們均表示未曾與Chtrbox合作。

IG網紅資料外洩：Chtrbox主要負責為廣告商及網紅「牽紅線」。（法新社）

資料已被刪除 惟未知如何外洩

Chtrbox的舉動違反Facebook旗下的社交網絡政策，公司在被揭發後已將有關資料刪除，惟並無回覆傳媒查詢。Instagram則表示正調查事件，並已向Chtrbox查詢，以確認涉事資料是來自IG或是其他來源，以及如何將資料公開。

Facebook在2018年捲入劍橋分析事件。政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）被揭發利用心理測驗程式，透過 Facebook搜集用戶數據，8,700萬用戶資料外洩。

（綜合報道）