【天生狗奴】瑞典研究：養狗與否由基因注定　或遺傳至下一代

所謂「做隻貓做隻狗不做情人，做隻寵物至少可愛迷人」，多得不少愛狗如痴的「狗奴」，毛孩的生活有時的確更寫意。 原來愛狗的「奴性」一早已可能植根於部分人的基因。英國和瑞典的研究員對雙胞胎進行研究，發現選擇養狗或者是受基因所影響，甚至有機會將基因遺傳予下一代。雖然暫時未知涉及何種基因，但同卵雙胞胎比起異卵雙胞胎對於會否養狗持更一致的立場。

來自瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）的研究員上周五（17日）在《科學報告》雜誌（Scientific Reports）發表報告，比較來自瑞典雙胞胎統計所（Swedish Twin Registry）35,035對雙胞胎的基因數據，分析養狗傾向是否受遺傳因素影響。由於同卵雙胞胎的基因組完全一樣，科學家分析後便可得知養狗是受遺傳抑或環境因素影響。

研究顯示，如一對同卵雙胞胎的其中一人有養狗，較大機會二人均是狗主。但相反，對異卵雙胞胎而言，較少機會是二人同時都有養狗。據研究員指，另一個決定雙胞胎是否都有養狗的因素，在於他們是否居住在共同環境。科學家提到，女性養狗的遺傳率是57%，男性則是51%。

負責領導研究的法爾（Tove Fall）教授指，發現人的基因構成，似乎對他們是否會養狗有明顯影響，對此感到驚訝。他認為，研究發現對了解歷史和現代人狗互動的不同領域有重要啟示。他提到，雖然狗和其他寵物是世界各地常見的家庭成員，但對於牠們如何影響人的日常生活和健康仍只有很少認知，並指也許有些人比其他人天生更傾向照顧寵物。

（獨立報／每日郵報）