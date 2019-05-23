【歐洲議會選舉】英國被迫花1億公帑參與　特朗普好友可得利？

不少人認為投票是公民的責任，但對於很多英國人而言，他們都沒有參與周四（23日）展開的歐洲議會選舉投票的意欲。因為他們認為，英國一開始就不應該參與這場選舉。

由脫歐問題帶來的「大龍鳳」

英國不應該參加歐洲議會的原因，就是與脫歐有關。當地原本在3月底需要離開歐盟，首相文翠珊（Theresa May）曾說「有信心英國可以在3月29日脫歐」超過50次，但英國國會至今都沒有通過政府的脫歐協議，脫歐期限亦一再推遲到10月31日。換言之，英國至今仍是歐盟成員國，就需要遵守歐盟法例，舉行歐洲議員選舉。

正因為英國可能隨時與歐盟分手，歐洲議會內的英國議員亦面對突然失業的可能，不過選舉始終都要舉行，當地估計需要花費1億英鎊安排這場「大龍鳳」。

英國在歐洲議會中擁有73個議席，執政保守黨和在野工黨分別佔18席。而在今次選舉中，有43個席位需要改選。因此兩黨仍需在這場可能是「例行公事」中保住及爭取優勢，但無法是保守黨或工黨代表，他們都為選戰叫苦連天。

歐洲議會選舉：英國首相文翠珊曾多次表示國家會在3月29日脫歐，但最終沒有實現，期限亦一改再改。當地民眾對有關問題遲疑不決感到不滿，結果造就英國脫歐黨冒起。（Getty Images）

保守黨員：我們成為「炮灰」

保守黨成員卡曼斯基（Ashley Karmanski）曾經出戰5月初的地方選舉，他表示在拉票的時候遇到不少批評和辱罵，指保守黨政府至今都沒有實現脫歐，導致當地局勢一直未明朗。民眾的怨氣於是發洩於一眾保守黨人士身上，更在地方選舉要他們「票債票償」，結果有保守黨損失超過1300席。

歐洲議會選舉：英國舉行脫歐公投後三年，當地至今仍然就留歐和脫歐之間拉鋸。（Getty Images）

在野工黨同病相憐

傳統上，另一邊廂的工黨可以趁保守黨陷於弱勢而取得更多優勢，不過他們現在亦自身難保，原因同樣是受脫歐問題拖累。工黨在2016年的公投以支持脫歐為旗號，但三年過去，該黨似乎有「走數」迹象，黨員傾向留歐，並有意舉行第二次脫歐公投。

工黨在2018年的黨團會議同意再舉行公投的條件，就是避免英國「硬脫歐」或似是而非的「具破壞力的保守黨脫歐」。

霍金斯（Jonathon Hawkes）曾經是一位在任超過8年的工黨地方議員，但他在5月的地方選舉中，同樣成為「票債票償」的受害者。他將落敗原因歸咎於工黨沒有在脫歐問題有明確立場，並認為工黨故意採取這個手段，希望同時吸引脫歐和留歐派選民支持。霍金斯批評有關策略根本兩面不討好，因此覺得自己不知道為了什麼而出選。

歐洲議會選舉：郝爾彬領導的工黨在脫歐公投主張離開歐盟，但該黨立場近年改為傾向留歐。有黨員認為，這種「左右逢源」的策略並不奏效。（路透社）

民族主義政黨漁人得利

朝野兩黨在地方選舉失利，造就了英國脫歐黨（Brexit Party）冒起，更有力挑戰英國在歐洲議會最大黨的地位。該黨由美國總統特朗普（Donald Trump）的盟友法拉奇（Nigel Farage）領導，成功利用民眾對於脫歐困局的不滿，以及兩大政黨在脫歐問題上拖延不決等情況，吸引大量支持，外界認為英國脫歐黨可以在這次歐洲議會選舉贏得更多議席。

霍金斯認為，像工黨或保守黨等主流政黨近年都沒有正視全球化、移民等民眾關心的議題，結果被法拉奇等民族主義者有機可乘，因此改變了英國的政治生態，他表示朝野雙方都需要正視情況。

歐洲議會選舉：特朗普好友、法拉奇領導的英國獨立黨在歐洲議會擁有14席，該黨在新一輪選舉或取得更多議席。（Getty images）

學者：英國政治生態已改變

不過倫敦國王學院（King's College London）政治學教授梅農（Anand Menon）認為，英國政壇現時所發生的事並不局限於歐洲議會選舉，而是為當地政治版圖展開新一頁。他認為一個成立只有不足兩個月的政黨在全國選舉領先已經是一項成就，並認為本身是馬克思主義者的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）長年活在英國政壇外圍，直到脫歐公投前才成功上位，這亦是當地進入政治新時代的先兆。

無論這場歐洲議會選舉結果如何，英國始終需要在脫歐和留歐之間作出決擇，拖延下去除了令英國民眾繼續生活於一片混亂之中，同時造就民粹主義政黨漁人得利，相信這並非傳統政治勢力保守黨及工黨所希望的結果。

（美國國家廣播公司）