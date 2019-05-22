日本少年遺失錢包　陌生人掏6萬円助買機票奔喪　新聞尋人成佳話

日本一名高中生4月24日前往沖繩機場，打算買機票返鄉參加伯父喪禮，途中卻不慎遺失錢包，就在走投無路之時，一名素未謀面的醫生掏出6萬日圓（約4265港元）相助。 高中生之後透過報紙找尋恩人，成功找回這位醫生並在周二（21日）見面，事件成為在網上傳頌的佳話。

在沖繩縣那霸市就讀高中的17歲男生崎元颯馬4月24日前往那霸機場，打算買機票回到家鄉與那國島參加伯父喪禮。當電車到達機場站時，崎元發現自己的錢包不見了。由於錢包裏面有6萬多日圓，是他為了買機票特地提出來的，崎元頓時驚慌失措。

同車一名男子看見崎元神情有異，於是上前了解。男子得知崎元的困境後，竟然二話不說掏出6萬日圓給他，叫他「趕快坐飛機」。

崎元後來順利搭上飛機返回與那國島老家參加喪禮，錢包在上車的車站被找到，裏面的現金也原封不動。但是崎元很後悔當時沒有詢問那位好心人的姓名和聯絡方法，他除了想還錢給對方，也想再度當面致謝，於是透過當地報紙尋人。

到了5月10日，68歲的埼玉縣醫生豬野屋博來信相認，並答應到沖繩與崎元見面。二人在周二（21日）再度見面，崎元把6萬日圓還給豬野，並送上自製紙鎮答謝。豬野則送了一個新錢包給崎元，並叮嚀他「不要再弄丟了」。

崎元說，希望自己會成為像豬野屋博一樣的大人，向周遭有困難的人伸出援手。

這段佳話令日本民眾感到好奇與驚訝，在社交網站上引發廣大迴響。豬野屋博說，他沒想到崎元會用這種方式來找他，讓他開心到不停流淚。

（綜合報道）