美國23歲女子凌晨收工回家　慘遭父親認當賊開槍擊斃

美國南卡羅來納州（South Carolina）23歲女子普雷斯利（Nadeja Jermainequa Pressley）上周六（18日）要返夜班，翌日（19日）凌晨1點才下班。就在抵達家門口時，43歲父親杰曼（Jermaine Tramone Pressley）竟誤認為門外有賊，結果開槍把普雷斯利當場擊斃。

普雷斯利回家時已經是凌晨1點，就在抵達家門口時，父親杰曼以為門外的人一定是賊人，於是仍未看清楚對方的情況下，便直接往門口方向開槍射擊。隨後杰曼打開家門，才發現自己誤殺女兒。當杰曼發現死者是其愛女時，感到非常痛苦和後悔。

警官博爾特（Jimmy Bolt）表示，杰曼堅信門外的人是試圖闖入他家中的賊，於是才開槍射擊；另外普雷斯利在回家前其實曾經打電話問他是否要吃東西。

鄰居哈維（Regina Harvey）說，「當時我聽到兩聲槍響，走出門外便發現到處是警察，這令人有悲傷的感覺」；附近的教會成員格羅弗（Melvin Grover）亦稱，「這是悲傷的一天，大家對這件事感到悲痛萬分。」

格林維爾（Greenville）警方如今正在進行調查，初步認為杰曼是誤殺，但在搜索其住宅時發現可卡因（Cocaine）及海洛英（Heroin），因此以非法藏毒等罪名將其逮捕。

（綜合報道）