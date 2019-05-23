大英博物館日本漫畫展　自小飛俠到進擊巨人　百年發展史

英國大英博物館（British Museum）即日起至8月26日，舉行日本以外世界最大的漫畫展覽，詳細介紹日本的動漫文化。展出自浮世繪、上世紀70年代漫畫黎明期，至今天的多部漫畫作品。

大英博物館舉辦名為Manga，即日語「漫畫」的大型日本漫畫展。（大英博物館）

展覽名為「Manga」，即日語「漫畫」的意思。展覽早在12月時已經預告展出，至周四（23日）終於正式開幕。展覽展出了當代至今近50名著名漫畫家，共70多套作品，包括《小飛俠阿童木》、《足球小將》、《進擊的巨人》、《ONE PIECE》等。

展覽中介紹了漫畫如何自浮世繪中變化、日漸發展成熟、主題包羅萬有繼而改編動畫遊戲等，成為大型產業的過程。展館擺放多個角色模型，並按展出漫畫主題設計相應擺設，讓平常不看漫畫的來客亦能感受日本動漫魅力。

是次展出的策劃人羅斯瑪尼亞（Nicole Rousmaniere），表示日本漫畫在視覺上帶來衝擊，很合適今天的資訊社交網絡時代。她希望透過展覽，除讓喜愛日本動漫的人外，亦能讓更多人認識和了解日本動漫文化。

展館中一角，展示了多套漫畫作品的海報和展品，包括JoJo、骷髏13等。（Getty Images）

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（日本放送協會）