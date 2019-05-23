美警與逃犯協議　通緝海報在Facebook有1.5萬個like就自首

美國康涅狄格州托靈頓（Torrington）警方與一名逃犯達成不尋常的協議，只要逃犯的通緝海報在Facebook得到1.5萬人「讚好」， 他就要自首。網民認為協議相當幽默，紛紛幫忙按讚，但專家批評這場「交易」不道德，更會令普羅大眾輕視法紀。

涉案逃犯為29歲的錫姆斯（Jose Simms），他被控破壞社會安寧、危害兒童健康、作出虛假陳述及報假案等罪行，由於多次未有出庭應訊而被通緝。

托靈頓警方周三（22日）在Facebook發文指，錫姆斯透過Facebook聯絡他們，並表示只要通緝海報獲2萬個讚就會自首。雙方討價還價，最後達成協議，只要有1.5萬人讚好，錫姆斯就要自首。警方呼籲大眾讚好帖文、在其他社交媒體轉發，以及提供錫姆斯的行蹤線索。

網民都很欣賞托靈頓警方的幽默，紛紛按讚和分享。不過，約翰傑伊刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）的警察道德操守與程序專家哈伯費爾德（Maki Haberfeld）認為，警方根本不應該與疑犯商討協議，何況是關於Facebook讚好數量。她又指出，錫姆斯利用社交媒體來操縱傳媒和警方，「這件事已變成笑話，大眾會開始將這些犯法行為視為遊戲。」

托靈頓警方發布的帖文現已得到逾1.9萬人讚好，但錫姆斯仍未現身自首。

（紐約郵報／悉尼先驅晨報）