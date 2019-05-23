【歐洲議會選舉】哪張海報特別有趣？　從海報認識歐洲議會選舉

歐洲議會選舉開始，各政黨都想盡法寶爭取支持，海報當然是最常用的了。不論街上、路上還是網上，海報都揮發宣傳作用。但除了正常一般印着政黨領袖的廣告外，還有什麼有趣例子嗎？

法國的歐盟議會選舉海報。海報在2018年12月時已面世，法國的投票日是26日。（Strasbourg.eu）

特朗普都投票了，你呢？

一個代表歐盟的星星，背後是……特朗普的肖像，下方寫着：「這次我登記了，我要投票！」這海報不屬於哪個政黨，而是法國聖特拉斯堡的政府廣告。連特朗普都要投票了，你還等什麼？

在今屆2019年的歐洲議會大選中，有數個政黨均以「脫歐」為題宣傳，德國德國社民黨（SPD）是其中一個。（SPD）

脫歐？

海報中的人是誰？英國脫歐頭號人物，約翰遜（Boris Johnson）。這幅由德國社民黨（SPD）制作的海報，諷刺着脫歐可笑，且如踩着鋼索揮着英國旗一樣危險。順帶一提SPD在2月也製作過一幅諷刺特朗普的海報。

另類選擇（AfD）的海報一向被指充滿挑釁與偏激，這次他們就用了巴比塔形容歐盟。（Getty Images）

歐盟會遭神的懲罰

「不要讓布魯塞爾成為巴比倫」，背景是著名的巴別塔，來自德國極右另類選擇黨的歐洲議會選舉海報。在聖經中神因為人類企圖建成通天的巴別塔，而決定懲罰人類，人類再也沒法相互溝通，分散四方。另類選擇黨海報就是暗示：「歐盟正挑戰神，若不選我們，會遭到懲罰」。

法國動物黨在上次法國的國內選舉中使用了貓作海報主角，這次選了狗，下次會是誰？（Getty Images）

各方動物需要你的支持

在全都是人像的海報下，一隻狗是否非常醒目？這是法國動物黨（Parti Animaliste）的歐洲議會選舉海報。動物黨在2016年成立，主張保護動物，給予動物權益，是近年承歐洲興起的動物權利社會運動成立的政黨之一。這次是他們首次參加的歐洲議會大選，不知他們最終能爭取多少支持？

一個類似Whatsapp的顏文字圖像來一個「無眼睇」，上方貼着的兩個黑色招紙是：「又基民黨？」（Getty Images）

又基民黨？無眼睇啦

不用懷疑，這個「無眼睇」真的是應屆歐洲議會的選舉海報之一。「黨」（Die Partei）是德國一個自稱反右，被歸類為達達主義的反逆政黨。他們過去的宣傳充滿樂趣，海報充滿搞笑及諷刺元素，甚至過火惹來爭議。黨在2014年成功在歐洲議會中取得1席，成為首個在歐洲議會中取得議席的諷刺式政黨。