英澳研究：破壞臭氧層化學物急增　與中國東北企業有關

《自然》（Nature）科學期刊周四（23日）刊登一份由澳洲組織與英國大學合作的研究報告，指自2013年以來，全球臭氧層破壞物質（Ozone-Depleting Substances，ODS）有違法增加情況，指控問題是由於中國東北地區企業無視國際禁令造成。

由澳洲聯邦科學與工業研究組織（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation ，CSIRO）及英國布里斯托大學（University of Bristol）組成的研究團隊發表報告，指自2013年來，臭氧層破壞物質一氟三氯甲烷（trichlorofluoromethane，CFC-11）在全球排放量上升的情況，當中大約四至六成的增加化學物，都是來自中國山東和河北省。

有關研究分析了韓國和日本的大氣數據，估計中國東部在2014至17年間的CFC-11排放量，比2008至12年間每年增加7000公噸。

CFC-11曾經用於雪櫃和冷氣機的冷凍劑，但在1982年的《蒙特利爾議定書》（Montreal Protocol）中被列入禁用名單，議定書提出在2010年前逐步禁止生產CFC產品，以保護臭氣層。CFC-11因此在大氣層中大幅減少，但到了2012年又有死灰復燃情況。

科學家一直警告若繼續排放空氣污染物，會破壞臭氧層。（路透社）

中國在1991年正式承認該議定書，並在2018年表示已經大量減少臭氧層破壞物質的生產量，以及加快棄用其他破壞臭氣層的化學物質。不過以倫敦為總部的環境調查署（Environmental Investigation Agency，EIA）在2018年發表的報告指，中國仍有大批企業在生產發泡膠時，繼續使用CFC-11。

中國政府在2018年向3000間發泡膠生產商展開特別調查，並承諾懲罰違反《蒙特利爾議定書》的企業。政府3月曾表示，有兩間工廠甲被發現違規而被迫關閉。

（路透社）