【鐵路復興】瑞典政府倡搭火車減排放　重啟國際通宵路線

今年3月，瑞典政府公布計劃斥資5000萬瑞典克朗（約4000萬港元），開發本地來往歐洲大陸主要城市的通宵火車路線，目的是希望打造一個更低碳節能的跨國運輸工具網絡。 瑞典副財政部長兼綠黨成員Per Bolund認為，這項倡議將讓瑞典向成為無化石燃料（fossil-free）福利國家的目標更邁前一步。

越來越多人希望在旅行的同時，不會對環境造成太大破壞。現在，我們應該需要讓火車作為（從瑞典）前往歐洲其他地方的替代交通工具。

Per Bolund在新聞稿中，這樣預告瑞典政府未來的鐵路復興大計。

瑞典政府宣布，要正式復興上世紀的陸上交通霸王──鐵路火車。（Getty Images）

綠黨：全名為綠色環境黨（瑞典語：Miljöpartiet de Gröna），是關注環境保育的政黨，於瑞典議會及歐洲議會均有議席。政黨在1981年正式成立，原意是為了反對國內開展核能發電計劃，後來致力推動各種綠色倡議。

在歐洲各國，年輕一代對於綠色生活、減排等環保理念相當熱幟。（Getty Images）

據聯合國政府間氣候變化座談小組估計，航空業每年的二氧化碳排放量佔整體3.5%。若情況持續，到了2050年，將會上升至15%。因此，飛機可以說是人類碳足跡的主要來源之一。

瑞典政府暫時仍未公布實質規劃路線。不過，歐洲媒體認為，從瑞典出發的通宵火車，按里數、經濟效益推斷，德國的漢堡、柏林、法蘭克福和荷蘭的阿姆斯特丹皆為可行之選。瑞典SJ國鐵現時只有一班從斯德哥爾摩到挪威那維克（Narvik）的通宵火車在運行，由晚上6時出發，到翌日下午約1時到達終站，全程近19小時。

廉航搶掉火車的生意？

二十世紀中期，航空業未開始普及，鐵路運輸是普羅大眾的出行交通工具。縱橫交錯的鐵路網，使歐洲城市間的人口移動更為便捷。不過，自90年代開始，廉航興起，空中旅行變得史無前例地便捷，且機票價格又大幅下調。廉航遂取代鐵路成為歐洲旅客的首選跨國交通工具。

飛機未普及前，只要不是越洋旅行，火車是各個階層都會選搭的交通工具。（Getty Images）

低碳舒適的廉價之選

瑞典政府的願景似乎為通宵火車了打開重生的大門。究竟標榜綠色、舒適、廉價的通宵火車能否復興回潮，成為環保潮流下的中短程替代運輸工具?

英國記者Feargus O'Sullivan認為，通宵火車的好處，除了減少空中旅行帶來的環境污染和廢氣排放，而且亦未必真的如想像般費時。還有只需花上比廉航更低的價錢。瑞典政府的鐵路倡議，或可吸引部分人棄乘飛機，轉而乘坐通宵火車前往較遠的目的地。

早在上世紀，歐洲鐵路網已經十分發達，是航空業未普及化前的最重要跨國中短程運輸工具。（Getty Images）

假若你在深夜時間乘坐通宵火車，在翌日早上便可到達目的地，既可得到充足的睡眠時間，又相對來說不用擔心班次延誤（在歐洲，火車的延誤機會比飛機為低）。加上通宵火車的票價較低。以維也納至柏林的通宵火車為例，一張卧鋪車票是49歐元（約429港元），不但可以善用夜間的時間，將你帶到700公里外的目的地，而且還可以讓你節省一晚住宿費用。

選搭廉航固然大大縮短在交通工具上的時間。不過，廉航的缺點是，航班時間通常不太理想：若航班是早上起飛，你可能需要一大清早便奔波趕到機場候機；或者，若那班廉航是夜班機，你抵達目的地後還要多找一晚酒店住宿，計算下來花費更大。

尤其對於外出公幹的乘客來說，不想大清早起床奔波趕飛機，又不想多出一晚住宿費用，同時又擔心航班延誤，買上一張通宵火車卧鋪車票，環保、省錢、舒適、準時，安抵目的地，可能更加適合。

通宵火車能否與廉航抗衡，在中短程客運市場上分一杯羹？（Getty Images）

隨着大家對環保、綠色旅行的意識提高，不少人開始注重跨國旅行帶來的碳足跡。鐵路會否「復興」，取代廉航重歸民眾的懷抱，今天似乎言之尚早。無可否認，飛機的便捷性，的確是火車難以取代。不過在環保的大趨勢下，火車能否在公共交通網絡中，找到屬於自己的獨特吸引力，從而吸引更多注重環保、節能的旅客轉搭乘坐？

至少在北歐，瑞典政府已正式坐言起行，籌劃復興通宵火車的計劃，期望減少國民乘搭飛機的次數，矢志為保護地球出一份力。