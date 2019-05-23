【歐洲議會選舉】英國脫歐「似脫非脫」　為其他國家帶來的啟示

歐洲議會周四（23日）舉行選舉，原本準備在3月底脫歐的英國亦需參與，外界普遍認為當地脫歐政黨可能會力壓執政保守黨及在野工黨等傳統政黨，取得最多議席。 但在歐洲其他地方，卻是把英國當作反面教材：由於英國在脫歐問題拉鋸，政局不明朗，導致其他歐盟成員國引以為鑑，刺激更多民眾認為留歐才是上策。

脫歐之風不再

英國在2016年舉行脫歐公投，結果在「半爆冷」的情況下支持脫歐，更令多個歐盟成員國內的政黨提出類似政治訴求， 一時間全歐洲吹起「脫歐之風」。但三年過去，除了英國以外，其他國家的脫歐聲音恍如不存在，到底是什麼原因導致這種變化？

其中一個原因是外圍局勢的不明朗因素：美國總統特朗普（Donald Trump）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的存在感、可能發生的貿易戰、環境問題、大批來自貧窮因家湧入的難民等，令歐洲人意識到齊心合作會比較安全。有民意調查指，歐盟目前的受歡迎程度，創下自1980年代初的新高。

歐洲議會選舉：俄羅斯總統普京在歐洲蠢蠢欲動，加上美國總統特朗普難以猜測的作風，令歐洲人意識到留在歐盟團結一致才是上策。（路透社）

德國極右政黨：脫歐旗幟隨時趕客

除了外圍因素，英國脫歐亦是其他國家不想再提脫歐的原因，英國社會在脫歐公投後產生的分裂至今仍然存在，當地政壇亦陷入一片亂局，被歐洲認為是「國會之母」的西敏寺就脫歐爭議淪為笑柄，因此令歐洲政黨在脫歐問題上紛紛隻字不提。

德國疑歐派政黨「德國另類選擇黨」（Alternative für Deutschland，AfD）領袖魏德爾（Alice Weidel）表示，她對於政黨與德國脫歐（Dexit）扯上關係而感到後悔，認為Dexit會成為流失選票的原因。

因此歐洲的極右政客如法國的馬林勒龐（Marine Le Pen）、意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）等人在歐洲議會選舉前夕呼籲由內部改革歐盟，而不是之前提出的脫歐立場。

歐洲議會選舉：英國首相文翠珊雖與歐盟達成脫歐協議，但國會至今仍未通過協議，導致當地政壇大混亂，亦成為其他有意提出脫歐的歐洲政黨反面教材。（路透社）

不過民意調查對極右政黨的印象普遍欠佳，加上各黨之間的立場有分歧，馬林勒龐的改革大計未必成事。即使如此，極右派系肯定會動搖走中間路線的傳統陣營，加上極左和提出單一問題的政黨，以及主張環保問題的綠黨很大機會冒起，為新一屆歐洲議會內的形勢更加複雜。

（英國廣播公司）