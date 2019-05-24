《Over the Rainbow》作曲家控蘋果Google等公司侵權

美國電影《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）主題曲《Over the Rainbow》燴炙人口，不過最近卻引起爭議。作曲者阿倫（Harold Arlen）的兒子薩姆（Sam Arlen）最近表示，在蘋果公司（Apple）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）的服務中，發現逾6000多首音樂均未經授權。 阿倫的經紀人已就此事向上述公司提出訴訟，稱這些公司都有參與「大規模盜版音樂行動」，並要求他們立即停止侵權行為，同時賠償經濟損失和承擔訴訟費用，因為他們在明知沒有獲得授權的情形下，仍在相關的服務及銷售平台中向用戶提供涉案的音樂。

這份向洛杉磯法院所提交的起訴書長達148頁，當中提供幾個涉嫌侵權的例子，包括由RCA Victor唱片公司發行、阿倫作曲、女歌手恩尼斯（Ethel Ennis）所演唱的《For Every Man, There Is A Woman》在iTunes上售價1.29美元（約10港元）；至於由Stardust Records唱片公司所發行的另一個版本，它與前述的封面完全相同，卻沒有RCA Victor的商標，而售價僅0.89美元（約7港元）。

阿倫的經紀人表示，像《Over The Rainbow》等歌曲都是「不朽的藝術作品」，並希望能獲得約450萬美元（約3530萬港元）的賠償。

報道指，這次爭議與美國和歐洲之間版權法的差異有關。在美國，1923年至1972年間製作的音樂版權保護時間為95年，但在英國及其他歐洲國家，版權保護期為70年，之後才會歸入公共領域。

（綜合報道）