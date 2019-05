《Over the Rainbow》作曲家控蘋果Google等公司侵權

美國電影《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)主題曲《Over the Rainbow》燴炙人口,不過最近卻引起爭議。作曲者阿倫(Harold Arlen)的兒子薩姆(Sam Arlen)最近表示,在蘋果公司(Apple)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)及微軟(Microsoft)的服務中,發現逾6000多首音樂均未經授權。 阿倫的經紀人已就此事向上述公司提出訴訟,稱這些公司都有參與「大規模盜版音樂行動」,並要求他們立即停止侵權行為,同時賠償經濟損失和承擔訴訟費用,因為他們在明知沒有獲得授權的情形下,仍在相關的服務及銷售平台中向用戶提供涉案的音樂。

這份向洛杉磯法院所提交的起訴書長達148頁,當中提供幾個涉嫌侵權的例子,包括由RCA Victor唱片公司發行、阿倫作曲、女歌手恩尼斯(Ethel Ennis)所演唱的《For Every Man, There Is A Woman》在iTunes上售價1.29美元(約10港元);至於由Stardust Records唱片公司所發行的另一個版本,它與前述的封面完全相同,卻沒有RCA Victor的商標,而售價僅0.89美元(約7港元)。

阿倫的經紀人表示,像《Over The Rainbow》等歌曲都是「不朽的藝術作品」,並希望能獲得約450萬美元(約3530萬港元)的賠償。

報道指,這次爭議與美國和歐洲之間版權法的差異有關。在美國,1923年至1972年間製作的音樂版權保護時間為95年,但在英國及其他歐洲國家,版權保護期為70年,之後才會歸入公共領域。

(綜合報道)