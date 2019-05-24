Jamie Oliver餐飲王國瓦解　誰在殺死英國的「中價餐廳」？

英國名廚Jamie Oliver於周二宣布，旗下的Jamie Oliver餐廳集團因嚴重虧蝕，申請破產保護，位於英國的25家餐廳當中的22間結業，約1,000名員工料被遣散。餐廳集團在過去數年已陷入經營困境，苦撐數年後還是走向絕境，目前欠債逾7100萬英鎊。
有分析認為，除了餐廳本身經營及管理不善，走「小清新」格調的休閒式餐廳（casual dining），在英國經營也遇上困難。Jamie Oliver’s集團縱使頂着名廚光環，也敵不過敗陣於自己的家鄉。
「我很悲傷地宣布，我們在英國的餐飲事業破產了。」43歲的Jamie Oliver在11年創立同名的餐飲集團，包括Jamie’s Italian意大利餐廳、Jamie Oliver’s Diner美式餐廳，以及Barbecoa扒房。其中以走中價小清新路線的Jamie’s Italian分店最多，單在倫敦已有8間。
I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver— Jamie Oliver (@jamieoliver) May 21, 2019
英國的中價餐飲業市場近年快速擴張，尤其是意大利菜方面，競爭者越來越多，自然出現一輪市場「廝殺戰」。與此同時，Jamie系列餐廳也有過度擴展之勢，不僅在大城市分店越開越多，令這家「食名氣」的星級餐館，變成一家見慣不怪的普通連鎖餐廳。有在Jamie’s Italian伯明翰分店工作的侍應表示，早年他們還是一間明星餐館，但這個招牌已經守不住了，分店開遍各地，連一些意料之外的小鎮與村落都有。
Jamie Oliver's旗下餐廰苦撐多年，還是逃不過結業命運。(Getty Images)
連鎖餐廳只押注在Jamie Oliver的名氣之上，多年來經營得十分勉強。Jamie’s Italian主要提供的意大利粉（pasta）菜式，在中價餐廳來說賣得太貴，又不至高級到可與最昂貴的料理相提並論。
食評家：「貼錢才願回去吃」
有侍應則說，在餐廳較繁忙的晚上，就好比一條不停輪轉的「運輸帶」：「為什麼要花上千英鎊，去吃一頓有壓力、趕着吃的飯？不如去吃麥當勞吧。」事實上，就算願意幫襯的食客，也不代表肯回頭。在TripAdvisor近月也「負皮」如潮，形容Jamie’s Italian柯芬園（Convent Garden）分店「嚇人」，又貴又毫無驚喜。英國食評家Marina O’Loughlin甚至狠批，除非餐廳「倒貼」給她錢，否則決不回去Jamie’s Italian韋斯特菲爾德（Westfield）分店。
Jamie Oliver形象入屋，早年在電視教烹飪的佻脫形象深入民心。（Jamies_Italian_facebook）
資深市場分析員Fiona Cincotta表示：「連鎖餐廳只押注在Jamie Oliver的名氣之上，多年來經營得十分勉強。Jamie’s Italian主要提供的意大利粉(pasta)菜式，在中價餐廳來說賣得太貴，又不至高級到可與最昂貴的料理相提並論。」
於是，在貴租、貴食材、脫歐前景未明、小型競爭者介入等多重因素夾擊下，集團在過去數年盈利更見微薄。加上，Deliveroo與Uber Eat等外賣APP大行其道，就算足不出戶，人們亦可享用較精緻的中價餐飲，變相到餐廳用餐的人越來越少，就算想感受出外用餐，也許會選擇檔次較高。英國諮詢公司Haysmacintyre顧問Gareth Ogden表示，英國租金高昂，尤其在那些黃金地段，加上其他商業開支上漲，都是Jamie集團的核心困難。
Jamie's Italian的柯芬園分店已張貼出停業告示。（Getty Images）
是經營不善 還是生態太糟？
不過，Jamie Oliver’s只是一個最新例子，英國的中價餐飲業早已步入寒冬，自2018年初，多間中價連鎖餐已陷入救亡階段，包括Byron Burger、意大利餐廳Prezzo、Gourmet Burger Kitchen等。英國會計公司UHY Hacker Young去年發現，英國頭一百大的餐飲集團之中有37家錄得虧蝕。
《衛報》記者Tony Naylor分析，餐飲業界管理者都傾向歸咎於大環境的連串問題，包括2015年起租金開始暴漲，2017年起實施的Business Rate Review，食材成本、人工等上升，消費者需求低迷，導致大量餐廳倒閉。不過他認為，多數是這些中價連鎖餐廳「自掘墳墓」的，在銀行低息借貸下，急於擴充，亂開分店，導致整體供應剩。「這是一個泡沬，餐廳經營者都誤信了，英國人對那些千篇一律的連鎖餐廳有無窮無盡的渴求。」
事實上，「優質連鎖」（qaulity chain）這個概念是難以維持的，餐廳規模發展越大，產品質素便越差，這幾乎是無可避免的。在2008年，《泰晤士報》食評家Giles Coren曾讚揚Jamie’s Italian「跑贏所有連鎖意大利餐廳幾條街」，但到2015年，《泰晤士報》的評價則變成「在Google Review的平均分，低絕一眾對手」。
美食市集 "is the new black"
英國的餐飲業風氣的確改變了。售價較平、選擇較多的美食市集（Food hall）成為英人新寵，就像曼徹斯特市郊的Altrincham Market House這類大型美食市集模式，吸引了大量資金。街頭小食也大量湧現，更符合愛試新產品的老饕們，以及要在Ig打卡的千禧世代。
Tony Naylor舉例，同樣位於曼徹斯特的Mackie Mayor（一座由肉類市場改建的美食市集）有大約十間小餐店進駐，包括全歐洲最好之一的柴火烤爐Pizza店Honest Crust，「一個（Pizza）只需9至12英鎊，還是你會選擇一道主菜索價12至16英鎊的Jamie’s Italian？它破產又有何出奇？」