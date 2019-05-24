Jamie Oliver餐飲王國瓦解　誰在殺死英國的「中價餐廳」？

英國名廚Jamie Oliver於周二宣布，旗下的Jamie Oliver餐廳集團因嚴重虧蝕，申請破產保護，位於英國的25家餐廳當中的22間結業，約1,000名員工料被遣散。餐廳集團在過去數年已陷入經營困境，苦撐數年後還是走向絕境，目前欠債逾7100萬英鎊。 有分析認為，除了餐廳本身經營及管理不善，走「小清新」格調的休閒式餐廳（casual dining），在英國經營也遇上困難。Jamie Oliver’s集團縱使頂着名廚光環，也敵不過敗陣於自己的家鄉。

「我很悲傷地宣布，我們在英國的餐飲事業破產了。」43歲的Jamie Oliver在11年創立同名的餐飲集團，包括Jamie’s Italian意大利餐廳、Jamie Oliver’s Diner美式餐廳，以及Barbecoa扒房。其中以走中價小清新路線的Jamie’s Italian分店最多，單在倫敦已有8間。

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver — Jamie Oliver (@jamieoliver) May 21, 2019

英國的中價餐飲業市場近年快速擴張，尤其是意大利菜方面，競爭者越來越多，自然出現一輪市場「廝殺戰」。與此同時，Jamie系列餐廳也有過度擴展之勢，不僅在大城市分店越開越多，令這家「食名氣」的星級餐館，變成一家見慣不怪的普通連鎖餐廳。有在Jamie’s Italian伯明翰分店工作的侍應表示，早年他們還是一間明星餐館，但這個招牌已經守不住了，分店開遍各地，連一些意料之外的小鎮與村落都有。

Jamie Oliver's旗下餐廰苦撐多年，還是逃不過結業命運。(Getty Images)

連鎖餐廳只押注在Jamie Oliver的名氣之上，多年來經營得十分勉強。Jamie’s Italian主要提供的意大利粉（pasta）菜式，在中價餐廳來說賣得太貴，又不至高級到可與最昂貴的料理相提並論。

食評家：「貼錢才願回去吃」

有侍應則說，在餐廳較繁忙的晚上，就好比一條不停輪轉的「運輸帶」：「為什麼要花上千英鎊，去吃一頓有壓力、趕着吃的飯？不如去吃麥當勞吧。」事實上，就算願意幫襯的食客，也不代表肯回頭。在TripAdvisor近月也「負皮」如潮，形容Jamie’s Italian柯芬園（Convent Garden）分店「嚇人」，又貴又毫無驚喜。英國食評家Marina O’Loughlin甚至狠批，除非餐廳「倒貼」給她錢，否則決不回去Jamie’s Italian韋斯特菲爾德（Westfield）分店。

Jamie Oliver形象入屋，早年在電視教烹飪的佻脫形象深入民心。（Jamies_Italian_facebook）

資深市場分析員Fiona Cincotta表示：「連鎖餐廳只押注在Jamie Oliver的名氣之上，多年來經營得十分勉強。Jamie’s Italian主要提供的意大利粉(pasta)菜式，在中價餐廳來說賣得太貴，又不至高級到可與最昂貴的料理相提並論。」

於是，在貴租、貴食材、脫歐前景未明、小型競爭者介入等多重因素夾擊下，集團在過去數年盈利更見微薄。加上，Deliveroo與Uber Eat等外賣APP大行其道，就算足不出戶，人們亦可享用較精緻的中價餐飲，變相到餐廳用餐的人越來越少，就算想感受出外用餐，也許會選擇檔次較高。英國諮詢公司Haysmacintyre顧問Gareth Ogden表示，英國租金高昂，尤其在那些黃金地段，加上其他商業開支上漲，都是Jamie集團的核心困難。

Jamie's Italian的柯芬園分店已張貼出停業告示。（Getty Images）

是經營不善 還是生態太糟？

不過，Jamie Oliver’s只是一個最新例子，英國的中價餐飲業早已步入寒冬，自2018年初，多間中價連鎖餐已陷入救亡階段，包括Byron Burger、意大利餐廳Prezzo、Gourmet Burger Kitchen等。英國會計公司UHY Hacker Young去年發現，英國頭一百大的餐飲集團之中有37家錄得虧蝕。

《衛報》記者Tony Naylor分析，餐飲業界管理者都傾向歸咎於大環境的連串問題，包括2015年起租金開始暴漲，2017年起實施的Business Rate Review，食材成本、人工等上升，消費者需求低迷，導致大量餐廳倒閉。不過他認為，多數是這些中價連鎖餐廳「自掘墳墓」的，在銀行低息借貸下，急於擴充，亂開分店，導致整體供應剩。「這是一個泡沬，餐廳經營者都誤信了，英國人對那些千篇一律的連鎖餐廳有無窮無盡的渴求。」

事實上，「優質連鎖」（qaulity chain）這個概念是難以維持的，餐廳規模發展越大，產品質素便越差，這幾乎是無可避免的。在2008年，《泰晤士報》食評家Giles Coren曾讚揚Jamie’s Italian「跑贏所有連鎖意大利餐廳幾條街」，但到2015年，《泰晤士報》的評價則變成「在Google Review的平均分，低絕一眾對手」。

美食市集 "is the new black"

英國的餐飲業風氣的確改變了。售價較平、選擇較多的美食市集（Food hall）成為英人新寵，就像曼徹斯特市郊的Altrincham Market House這類大型美食市集模式，吸引了大量資金。街頭小食也大量湧現，更符合愛試新產品的老饕們，以及要在Ig打卡的千禧世代。

Tony Naylor舉例，同樣位於曼徹斯特的Mackie Mayor（一座由肉類市場改建的美食市集）有大約十間小餐店進駐，包括全歐洲最好之一的柴火烤爐Pizza店Honest Crust，「一個（Pizza）只需9至12英鎊，還是你會選擇一道主菜索價12至16英鎊的Jamie’s Italian？它破產又有何出奇？」