【中美貿易戰】特朗普農業補貼的禍害？　農民為錢亂種大豆

美國農業部周四（23日）公布新一輪農業補貼計劃，金額達到160億美元（約1248億港元），以援助受到中美貿易戰影響的美國農民。 但政府派錢不見得就是良策，這是因為當地農民為了補貼，故意栽種可獲補貼的農作物如大豆等，美國媒體指，政策反而變成「擾亂」農業市場。

中國對美國大豆徵收25%關稅，美國農民在貿易戰中首當其衝。根據美國農業部的數據，其大豆庫存在一年內提高了接近三成。（路透社）

美國《政治雜誌》（POLITICO）報道，特朗普的農業補貼計劃，對農業經濟與聯邦財政均未必是好事。很多農夫目前仍在決定這個春天應該栽種什麼農作物，結果很有可能為了錢而栽種獲得更高補貼的農產品，例如大豆等，這樣不但會進一步推升這些農作物的產量，同時會推低價格。

中美貿易戰爆發後，美國大豆的對華出口量大跌，雖然歐盟等其他市場增加了美國農產品的進口，但難以填補中國市場的空缺，根據美國農業部的數據，其大豆庫存在一年內提高了接近三成。

參議員：計劃時機很壞

美國愛荷華州（Iowa）共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）指，政府在這個時候公布計劃是很壞的時機，「我們都希望農民是根據市場需要而決定栽種多少粟米或大豆，而不是根據政府的計劃來決定。」

伊利諾伊大學（University of Illinois）農業政策學者科佩斯（Jonathan Coppess）也認同這個時機很差，他指由於中西部地區的降雨關係，推遲了今年農夫種植的時間，故此很多農民現在還可以選擇更改耕作物，新一輪農業補貼意味會鼓勵他們栽種更多大豆。

至於美國農業部則辯護指，今年農夫所獲的補貼金額，更多會根據他所居住的地方決定，而不是根據種植的產物。

單手舉起芝士磚的列根總統。（Youtube截圖）

美國過去有「芝士災難」

其實美國過去也曾因農業補貼帶來反效果，該國自1930、40年代起加強對農民的保障，包括向乳製品業者直接購入芝士，由政府存放等。但結果政府存有大量無法消耗的芝士，在總統列根（Ronald Reagan）時代起，更把芝士當作福利派發等。政策又增加農民對政府補貼的依賴，形成惡性循環。

（POLITICO）