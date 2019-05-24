【同性婚姻】李光耀孫子與男友宣布結婚：與靈魂伴侶共渡餘生

新加坡建國總理李光耀的孫子李桓武，自2018年公開出櫃後，周五（24日）更在社交網站傳出喜訊，他與男友已在南非結婚，共諧連理。

馬來西亞《中國報》報道，李桓武的男友是現年28歲、任職獸醫的Yirui Heng。

Yirui Heng當天在Instagram宣布喜事，他開心稱「今天我與我的靈魂伴侶結婚了，期待與@hero.unit（李桓武）一起，就像如此共渡餘生。」並貼上兩人的合照，貼文標記地點在南非的開普敦。

李桓武的男友（右）在Instagram公布與李桓武（左）結婚的喜訊。

李桓武也有在facebook發表貼文，刊登兩人在野生動物園的合照，並且在貼文指，這是兩人「大日子」的前夕，表明「#lovewins」（真愛勝利）。

約32歲的李桓武是李光耀次子李顯揚的兒子，他2018年7月公開出櫃，把Facebook頭像改為跟男友的合照，引來一時熱話。他之後又多次公開力挺LGBTQ活動「粉紅點」，呼籲公眾支持。

李桓武在facebook貼出與男友的合照，並指「#lovewins」。

新加坡法律仍有反同性戀條文

但在李氏家族領導的新加坡，至今仍是個較保守的國度，當地法律仍有反同性戀的條文。新加坡《刑法》規定，任何男性間無論在公共或私人場所進行口交和肛交，都屬犯罪行為，違法者可面對最長兩年監禁。不過，當地也有愈來愈多聲音要求廢除此法律，政府也少有執行。

據資料，南非早在2006年立法承認同性婚姻，是非洲第一個把同性婚姻合法化的國家，也是全球第五個。