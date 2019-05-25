韓擬廢除體罰兒童法規　傳統保守勢力揚言「打下去」

間尺打手掌、「藤條炆豬肉」……相信有不少讀者在孩童時代曾經遭受家長的體罰，有關問題於韓國亦同樣嚴重，當地政府計劃廢除容許父母體罰子女的法規，不過卻引起社會極大爭議，更有保守派團體揚言會「打下去」。

韓國通報的虐待兒童個案包括無人照顧、精神虐待、肢體暴力或性侵等，有關個案數目自2010至17年間增加超過9倍，達到22386宗，當中77%個案的施襲者都是受害者的父母。

韓國保健福祉部長朴凌厚表示，當中愈來愈多人認為兒童受虐是個嚴重的社會問題，但至今有不少人仍然贊同體罰，因此該部門應該為社會改變這個認知。他指政府將刪除自1960年起實施可體罰兒童的親權條款。而韓國在2010年起禁止學校體罰學生。

韓國即使身為發達國家，但當地父母威權的傳統觀念根深蒂固，不少人認為體罰是理所當然，因此兒童的生活被認為不快樂。位於荷蘭的兒童權利基金會的2019年度報告指韓國兒童的人權排名甚低，更差不多與朝鮮看齊。（Getty Images）

認同「棒下出孝子」的韓國人看來不少。根據韓國政府周四（23日）公布的民意調查顯示，76.8%受訪韓國成年人認為有必要維持體罰，因此保健福祉部的宣布引發當地極大爭議。有保守派的家長團體代表堅決反對，指即使要與孩子簽約，仍要繼續施行體罰。又認為如果孩子不聽從父母說話，就絕對不會讓他們吃飯或繳付學費。

韓國高壓教育制度及強調父母威權的家庭階級觀念根深蒂固，導致當地兒童沒有太多權利可言。《韓聯社》周五（24日）引用設在荷蘭的兒童權利基金會（KidsRights Foundation）上周一（13日）發表2019年度報告，指當地兒童的生存權分數排名第12、健康權排名第5、受教育權排名第27，但人權環境排名僅第133，比朝鮮的第142相距不遠。因此在經濟合作與發展組織（OECD）已開發國家中，韓國兒童一直被認為是最不快樂的一群。

（中央社／韓聯社）