世衛首度認可中藥地位　引發危害動物爭議？

世界衛生組織周六（25日）通過最新版「全球醫學綱要」，首度把「傳統醫學」納為其中一個章節，認可中藥的地位。中國官媒新華社形容，這是中國政府努力多年的成果。但美國媒體則指，改動在西方醫學界引發爭議，認為缺乏證據證明療效，甚至會危害動物。

世界衛生大會（World Health Assembly）正在瑞士日內瓦召開，並會通過名為「國際疾病與相關健康問題統計分類」（ICD）的全球醫學綱要，此綱要會對數千種疾病和診斷進行分類，有100多個國家跟從，不但影響醫生的診斷、保險公司的保險覆蓋範圍、流行病學家的相關研究，亦會影響衞生官員對死亡率等統計數據的解讀。

新華社報道指，這次綱要的改動，是中國政府和中醫專家經過10多年持續努力後取得的寶貴成果。

但美國有線新聞網絡則報道指，這一邊意味着中醫在全球可以躋身主流療法，但一邊也引來爭議，例如有部分來自生物醫學界的人士，就批評世衛忽略了某些草藥的毒性，又認為這些草藥的功效無法證明。

反對人士又擔心，這個改動會讓老虎、穿山甲、熊、犀牛等的處境更加危險，因為牠們都被中國傳統醫學視為藥材。

美國《科學人雜誌》更有文章以強硬措辭批評，世衛的舉動是極糟糕的行為失當，沒有以證據為基礎。

（新華社 / 美國有線新聞網絡）