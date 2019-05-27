染WannaCry等6種病毒手提電腦變藝術品　拍賣叫價高達942萬

一部感染了6種電腦病毒的三星（Samsung）手提電腦被當作藝術品在網上拍賣，目前叫價已高達120萬美元（約942萬港元）。

這件藝術品名為「The Persistence of Chaos」（暫譯「混亂的持續」），是一部在2008年出售的三星NC10-14GB 10.2吋手提電腦，作業系統為Windows XP SP3。電腦裏面安裝了6種共導致950億美元（約7457億港元）經濟損失的病毒，包括WannaCry、ILOVEYOU及MyDoom，其上網功能已被暫停。

創作者郭偶東（音譯，Guo O Dong）表示，他希望了解這個世界會如何回應和評價惡意軟件的影響。他說：「我們以為在電腦發生的事情不會真的影響我們，但這是荒謬的。影響發電廠和公共基建的武裝病毒可以直接造成傷害。」

在美國為造成破壞而出售惡意軟件屬非法行為，故拍賣條款已列明，「混亂的持續」的買家必須將之視為藝術品或為學術理由購買。網絡保安專家博蒙（Kevin Beaumont）則指出，只要把沒有安裝防毒軟件或保安修補程式的電腦連接互聯網，然後靜待數天，就能得到一部同樣感染了許多病毒的電腦，根本不用花百萬元去買。

有意購買的人可透過直播觀看這部電腦的畫面，拍賣將於周三（29日）結束，目前叫價逾120萬美元（約942萬港元）。

（綜合報道）