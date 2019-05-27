美海軍機：跟UFO幾乎「天天都相見」　險與之相撞

《紐約時報》周日（26日）報道指，美國海軍機師在2014年夏季至2015年3月間幾乎每天都在美國東岸上空發現不明飛行物體（UFO），這些物體似乎沒有引擎和廢氣口，但卻能在高空3萬呎以極音速飛行。

美國海軍在2014年至2015年間，於弗吉尼亞州到佛羅里達州附近進行訓練，機師要練習從羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）起飛。《紐約時報》報道指，自從海軍把1980年代的雷達換成較先進的系統後，許多機師在飛行時留意到，屏幕上經常出現不明飛行物體。

受訪問的6名機師表示，他們一開始以為是雷達出錯，亦有人猜測政府在秘密研發高科技無人機。直至2014年尾，一名機師執行任務時幾乎撞上不明飛行物體。有份參與訓練的格雷夫斯（Ryan Graves）說，涉事隊員回到基地時一臉震驚，表示一不明飛行物體就在駕駛艙外與他擦身而過，形狀像一個球體包住一個正方體。

過去有影片拍到，海軍F/A18超級大黃蜂戰機在聖地牙哥岸邊追蹤一飛行物，有機師更指它們是一整隊在飛行。（影片截圖）

這件事改變了一眾機師的想法，他們認為，不明飛行物並非政府秘密項目，因為官員應該知道該區有戰鬥機訓練，不會同時測試無人機。機師說，最奇怪的是，不明飛行物體加速至超音速後，曾經急停和突然轉彎，如果機師是人類的話，應該已受傷甚至死亡。

過去有不少美國海軍機師報告指目擊不明飛行物體，據悉海軍正在起草新的不明飛行物體報告指南，若海軍駕駛員認為遇上不明飛行物體，可以依據一個詳細準則去報告其遭遇，令軍方能掌握事態並進行調查。

（紐約時報）