諾貝爾物理學獎得主　「夸克之父」蓋爾曼逝世　享年89歲

二十世紀最偉大的物理學家之一、「夸克之父」蓋爾曼（Murray Gell-Mann）上周五（24日）逝世，享年89歲。 蓋爾曼因提出夸克粒子（quark）理論，以解釋次原子粒子（subatomic particles）構成，在1969年獲頒諾貝爾物理學獎。後來實驗證實夸克粒子存在，成為物理學家持續研究的主題。

蓋爾曼逝世：蓋爾曼（左三）因提出夸克粒子（quark）理論，以解釋次原子粒子（subatomic particles）構成，在1969年獲頒諾貝爾物理學獎。（法新社）

美國加州理工學院（Caltech）公布，蓋爾曼上周五（24日）在新墨西哥州聖菲（Santa Fe）家中逝世，享年89歲。

蓋爾曼被視為二十世紀最重要的物理學家之一，加州理工學院理論物理學教授普雷斯基爾（John Preskill）讚揚，他貢獻很多深刻想法，推動這個領域發展。

蓋爾曼逝世：蓋爾曼提出夸克粒子理論，解釋「夸克」粒子組成次原子粒子（中子和質子）。（法新社）

夸克粒子理論

蓋爾曼1960年代提出夸克粒子理論，解釋夸克粒子組成次原子粒子（中子和質子），因此被稱為「夸克之父」。他在1969年獲頒諾貝爾獎，後來實驗證實夸克存在，並引發不少宇宙物理相關研究，包括「大型強子撞擊機」（Large Hadron Collider）。

蓋爾曼1929年9月15日出生於一個紐約市的猶太裔移民家庭，1951年取得麻省理工學院博士。

他1955年起在加州理工學院執教，一直到1993年退休。期間他除了提出夸克粒子理論，更設計出將次原子粒子依不同特徵，分類排序為8個小組的方法。

（綜合報道）