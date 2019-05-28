【特朗普訪日】圖文解說：東京如何「高規格」接待特朗普

美國總統特朗普訪日行程結束，在周二（28日）回國。總結這次特朗普訪日，幾乎所有日本傳媒都同意，這次的接待規格「非常高」。由共同打高爾夫、看相撲、與天皇會面、晚宴等，都顯得與眾不同。

特朗普成為了日本令和年的第一位國賓，日本政府對此隆重其事。若把日本的準備與兩名領導人的互動整合起來，自周六（25日）特朗普抵達日本開始，有以下的活動環節。

25日，東京晴空塔特意染成代表美國國旗的紅白藍三色，歡迎特朗普訪日。（Getty Images）

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特朗普訪日行程表

25日 為迎合特朗普到訪，東京晴空塔特意打成紅白藍象徵美國國旗顏色的燈光，以示歡迎。 26日 早上9時，特朗普與安倍前往位於千葉縣，茂原市的「茂原郊野俱樂部」高爾夫球場，一同打球。這次已是兩人第5次一同打高爾夫。在約11時安倍更上載他與特朗普兩人的合照。 早上10時，另一方面，梅拉尼婭與安倍昭惠前往東京，參觀著名團隊teamLab製作名為「Borderless」科技藝術展。 下午4時，高爾夫球至下午結束，兩人稍作休息後前往兩國國技館，觀賞千秋樂相撲大賽（千秋樂意即該季最後一場）。特朗普並非坐在二樓常設的貴賓席，而是獲安排坐在土俵附近特別附設的椅子，讓特朗普能近距離欣賞比賽。 下午5時，相撲結束，特朗普親自頒授「美國總統盃」予優勝者朝乃山。日本相撲協會稱，明年將會繼續在夏季場上頒發此盃。過去日本曾自2000至2007年頒發同類的「法國總統盃」。 晚上6時，特朗普夫婦與安倍夫婦共同前往東京六本木一家居酒屋，品嘗爐端燒。相比前任總統奧巴馬訪日時吃壽司，燒雞串和和牛似乎更合美國人口味。

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27日 早上9時，特朗普出席為他準備的儀仗隊歡迎儀式。儀仗隊分別奏起日本及美國國歌，讓特朗普檢閱。 早上9時半，檢閱儀仗隊後，特朗普夫婦在9時半左右前往皇居宮殿的「竹之間」，與日本天皇、皇后會面。德仁天皇期間以流利的英語，與特朗普對話。 與日皇會面後，是日美舉行正式會談的時間。會談11時左右開始。 早上11時在特朗普與安倍會談期間，梅拉尼婭夫人與昭惠夫人前往迎賓館，一同欣賞日本傳統表演，兩人並一起在稍後時間共進午餐。 下午1時左右，日美舉行擴大會議，會議以午餐會形式進行。 下午2時左右，特朗普於迎賓館，與朝鮮綁架日本人遺家屬會面。特朗普稱美國會協助日本爭取家屬回國。 下午3時，安倍與特朗普共同出席記者會，介紹會面成果。 晚上7時半，特朗普夫婦等人前往宮殿豐明殿，出席為他們開設的晚宴。特朗普坐在日皇德仁身邊，兩人同為晚宴致辭，一同進餐。 28日 上午9時半，日皇德仁及皇后親自前往特朗普下榻的酒店，為特朗普夫婦送行。特朗普與德仁傾談了近20分鐘。 上午10時半左右，特朗普搭乘直升機抵達橫須賀基地，降落自衛隊護衛艦加賀上，安倍親自迎接。這亦是美國總統首次登上日本自衛隊的艦艇。 上午11時左右，特朗普在向自衛隊員致辭後，轉往同停泊在該處的美軍胡蜂級兩棲突擊艦，與駐日美軍會面。 下午1時，特朗普前往羽田機場，搭乘專機返國，結束訪日之旅。

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特朗普訪問獲得日本高度重視

摒除峰會及儀仗隊歡迎，及梅拉尼婭與昭惠夫人間的互動，這次大部分歡迎特朗普的環節都是經特別安排。如看相撲特意在土俵附近設椅子讓特朗普更易觀賞比賽，讓他親自走上土俵頒授總統盃，都是相撲史以來的首次。

特朗普成為了日皇德仁登基以來第一位接待的外國元首，且更獲德仁親自迎接及送行，均可見特朗普獲得日本高度重視。因此不得不說，特朗普這次訪日獲得特別的高規格接待，對外發放強烈的日美友好訊息。