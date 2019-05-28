日本「隨機襲擊」難以防範　秋葉原與池袋慘案歷歷在目

日本神奈川縣川崎市登戶周二（28日）發生持刀襲擊事件，連同疑兇在內，至今導致最少3人死亡。當地近20年曾經發生多宗類似事件，即使多個政府部門在事後採取補救措施，但始終都無法完全避免悲劇再次發生。 香港01整理以往新聞及資料，列出日本近年嚴重的「無差別殺人」案件：

1999年9月8日

一名23歲男子造田博在東京池袋以刀及鎚襲擊多名行人，導致兩名分別66和29歲女性死亡，另外6人受傷。兇徙指自己對生活感到絕望而犯案。

東京法院在2002年裁定造田博死刑，他多次上訴都被駁回，但目前當局仍未執行死刑。

1999年9月29日

35歲的上部康明因生活上諸事不順，並受到池袋襲擊事件啟發，於是駕駛租來的的私家車撞向JR下關站大門，再衝入站內持刀襲擊途人，導致5人死亡，10人受傷。兇徒最終被捕，並在2012年被處以死刑。

2001年6月8日

身後武士後代的宅間守手持菜刀闖入大阪教育大學附屬池田小學，斬死8名學生，另外有15名師生受傷。

宅間曾經多次犯案，並被診斷患有精神分裂。他被捕後曾表示涉事學校是精英學校，殺害大量知識份子的孩子就一定可獲判死刑，最終他「得償所願」，在2004年被處以絞刑死亡。

2008年3月23日

24歲的金川真大在茨城縣土浦市的JR荒川沖站內持刀襲擊途人，造成1人死亡，7人受傷。他被捕後供稱「誰都好，我只想殺人」，更本來想向胞妹行兇。警方指他在事發前4日涉嫌殺害一名72歲男子。

金川真大被判死刑，並在2013年伏法身亡。

2008年6月8日

25歲的加藤智大駕著兩噸重的小貨車，衝進東京秋葉原電器街的人群，再用刀隨機襲擊，事件導致7人死亡，10人受傷。

兇徙在行兇前於網上訴苦，指自己沒有工作和女友，對世界感到厭倦，於是成為殺人動機。

加藤智大在東京法院判處死刑，目前等待有關部門執行。他的弟弟自殺曾向傳媒發表兩兄弟生活札記，披露兄長被迫上絕路的原因。

2008年秋葉原無差別殺人事件中，案件震驚全國。圖為犯人使用的貨車。（Getty Images）

2010年6月22日

廣島市的萬事得車廠遭前員工引寺利明駕車闖入，多名員工被撞倒，事件造成1人死亡，11人受傷。

引寺指行兇動機是向公司報復，但當局認為他有被害妄想症。法院判處他無期徒刑。

2016年7月26日

26歲的植松聖衝入曾經工作的神奈川縣相模原市殘障人士中心「津久井山百合園」，斬殺19名院友，另外有27人受傷。

他曾經在該中心工作，但因為毆打殘疾人士而被解僱。植松曾在16年2月2月曾致信眾議院議長，要求讓殘疾人士在監護人同意的情況下接受安樂死。

這宗事件成為日本二戰後最多人死亡的殺人案，比1995年奧姆真理教地鐵沙林毒氣事件還要多。

植松聖在2016年斬殺19名殘障人士中心院友，他被移送至地方檢察廳時面露燦爛笑容，感覺詭異。（美聯社）

（綜合報道）