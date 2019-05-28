珠穆朗瑪峰再奪1命增至11死　倖存者：「門外漢」害人害己

喜馬拉雅山脈（Himalayas）的珠穆朗瑪峰（Mount Everest）攻頂路近來人潮過多釀「塞車」，多名登山客喪命。周二（28日）再多一人罹難，路透社引述尼泊爾官員指，61歲美籍登山客庫利什（Christopher Kulish）周一（27日）早上從珠峰頂下山途中死亡，原因暫時未明。 這個攀山季度開始以來，連同庫利什在內，已有11人命喪山上。 在醫院治療凍瘡的生還者喬漢（Ameesha Chauhan）認為，尼泊爾政府應禁止無基本登山技能的旅客攀登這座世界最高峰，以避免悲劇重演。

29歲印度登山客喬漢說，尼泊爾於今季發出破紀錄的381張登山許可證，當中數百名登山客未接受適當訓練，攻頂時會做出錯誤判斷，危害自己和嚮導雪巴人的生命安全。她憶述自己等了20分鐘才能從海拔8848米的珠峰頂下山，許多人更因「塞車」而等了數小時。

喬漢的左腳腳趾全部凍傷，變成黑青色，需要在醫院接受治療。她說：「我看到有些缺乏基本技能的登山客完全依賴擔當嚮導的雪巴人。（尼泊爾）政府應修改申請資格要求。」她續指：「有些登山客因為大意而喪命，就算氧氣幾近耗盡，仍堅持冒險攻頂。」

中國政府發出的登山許可證數目較少，因此更多人選擇從尼泊爾出發登山。尼泊爾本季發出的登山許可證每張要價1.1萬美元（約8.6萬港元），是該國重要外匯收入來源。

據悉近日的好天氣吸引大量登山客一窩蜂湧到山上，他們冒著體力透支和缺氧風險，在長長人龍中等待攻頂。過去兩周已有多人死亡，包括一名27歲印度登山客，他在攻頂後回程時因人龍太長，等了12個多小時後不幸身亡。

珠穆朗瑪峰：珠峰最近天氣良好，吸引大批獲准年內攀登珠峰的登山人士攻頂，導致海拔8,000米以上、俗稱「死亡地帶」（Death Zone）的地方出現人龍。（美聯社）

↓↓↓更多珠穆朗瑪峰的照片，請點擊放大觀看：

+ 2

尼泊爾當局周一（28日）表示，在今年珠穆朗瑪峰登山季結束之時，政府已尋回4具遺體，並從山上沿途收集逾10公噸垃圾。近期，尼泊爾政府派遣了一支14人的隊伍，耗時約6周清理珠峰，由海拔逾5000米的基地營（Base Camp）出發，沿途收集登山者遺留下的空罐、水壺、塑料以及廢棄的登山設備等。

珠峰污染情況早已不是新聞，然而人在現場，視覺的衝擊或會令人有完全不同的看法。來自加拿大渥太華的登山者與電影製作人賽卡呂（Elia Saikaly）說：「當你行走時要跨過屍體，這真是一件麻煩的事。」

她在自己的Twitter帳戶推文，這樣形容山峰上的情況：「死亡、大屠殺、混亂。」

她在登頂3天後接受訪問時說：「我是否會想再去？我想我不會。在這個登山季後不會了……這是挺可怕的。」

賽卡呂稱人們登山時須跨過別人的遺體前進：「你看看周圍，人們是是這樣應對的，而你發現他們不是在應對現實狀況的（編按：她意思應是，正常情況下人們會去檢視倒地的人），因為他們不能，所以他們只有繼續行。當你回到地面你會開始回自己這個問題：這值得嗎？整個登山行業究竟是什麼一回事？

（綜合報道）