日本川崎持刀襲擊　遇難者身份曝光　外務省「緬甸通」喪命

日本神奈川縣川崎市周二（28日）早上發生導致3死19傷的斬人事件，當局披露兩名遇難者身份，分別為11歲的栗林華子和39歲的小山智史，據當地傳媒指，小山為外務省職員，而且是緬甸問題的專家。

日本放送協會（NHK）報道，小山智史居於東京世田谷區，根據外務省網頁及招聘單張介紹，他於平成16年（2004年）加入外務省，是當局十位緬甸語專家的其中之一。他生前非常關心亞洲事務，並入讀外國語大學主修緬甸語，之後曾派到日本駐緬甸大使館工作。

諾貝爾和平獎得主昂山素姬2013年訪日時，小山曾以擔當官身份一同前往京都，並於同年的聯合國大會上，為當時的外相岸田文雄與緬甸外長會談時擔任翻譯。

報道又提到小山對緬甸文化的熱愛，包括收看與緬甸有關的電視節目，亦是東京都內的緬甸餐廳常客，他為了可以提升緬甸語水平，在卡啦OK點唱緬甸流行曲。

日本時任外相岸田文雄（右）與緬甸外長吳溫納貌倫（左）會面時，小山智史曾為兩人擔任翻譯工作。（FNN新聞截圖）

《朝日新聞》報道指，小山的孩子與另一名死者栗林華子都是明愛小學的學生，消息指前者並沒有受傷。

而明愛小學在當地時間晚上6時半舉行記者會，理事長齋藤哲郎表示，事件讓無辜的兒童和愛護他們的家長遭受這種痛苦，實在令人感到憤怒和心痛。校方向死者家屬致以慰問，並希望傷者早日康復並與家人走出傷痛。

據該校網頁顯示，小學設於1963年，2018年5月的統計指校內共有647名學生。

至於在行兇後自縊身亡的疑兇，《讀賣新聞》披露他的身份為52歲的岩崎隆一，當局正調查他的行兇動機，警方指在他的背包內發現另外兩把刀。《Post周刊》記者曾經致電岩崎的住所，一名自稱對方親戚的男子表示警方正上門調查，但拒絕透露岩崎的生活狀況。

（綜合報道）