出生體重輕如蘋果　全球最小嬰兒住院5個月終可回家

去年12月美國加州一名懷孕僅23周的孕婦誕下女嬰，名叫塞比（Saybie）的寶寶出生時體重只有245克（約0.5磅），和一個大蘋果差不多，成為世上最小的嬰兒。醫院周三（29日）公布好消息，塞比留院5個月後體重增至5.6磅，本月已經出院回家。

塞比的媽媽透露，醫生原本說寶寶出生後只能活1小時，幸好寶寶靠着頑強的生命力，慢慢恢復健康。（美聯社）

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塞比媽媽懷孕了23周又3天時不適入院，醫生發現她有子癇前症（preeclampsia），導致血壓飆升，生命危在旦夕，因此安排她緊急剖腹生產。

塞比的媽媽透露，醫生原本說寶寶出生後只能活1小時，「但1小時變成了2小時，再變成1天，然後又變成1周。」現在塞比已經5個月大，護士在她出院那天還給她戴上一頂小小畢業帽，象徵她從醫院畢業，接下來要到外面的世界開始新生活。有份照顧塞比的護士諾比（Kim Norby）說：「她絕對是個奇蹟。」

美國艾奧瓦州大學（University of Iowa）全球超低出生體重新生兒數據庫（Tiniest Babies Registry）資料顯示，上一位紀錄保持者是一名2015年在德國出生的女嬰，當時她的體重只有252克。

（綜合報道）