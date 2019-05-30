澳洲女子遭親父性侵長達12年　竟分裂出2500種人格代替自己受折磨

不是電影情節，為了保護自己，一個人竟能產生2500種人格。澳洲一名女子珍妮‧海恩斯（Jeni Haynes）自幼受到父親長期施虐、性侵，以致發展出多重人格，目前她正與父親對簿公堂，希望將她的人生痛苦來源繩之於法。

現年49歲的珍妮，日前接受澳洲媒體「60 Minutes Australia」訪談，向大眾公開這個痛苦的過去。她在4歲到16歲期間遭受父親理查（Richard Haynes）的暴力對待和性侵，而且求助無門。為了減輕痛苦，她的心理層面產生保護機制，發展出許多不同人格。

最初現身的第二人格是4歲小女孩桑芬妮（Symphony），每當珍妮被侵犯時，桑芬妮就會挺身而出，代替珍妮受折磨。但久而久之，桑芬妮也承受不了後，就不斷出現其他不同人格，最後共分裂出多達2500種身份，其中包括許多男性角色。

「我不認為腦袋裏出現很多聲音是不正常的。」珍妮表示，直到遇到精神疾病專家喬治．布萊爾—衛斯特（George Blair-West）博士，她才知道自己具有多重人格症（DID）。

電影《思．裂》（Split）中占士麥艾禾（James McAvoy）的角色同樣因童年受家暴而患上多重人格症，但也「只」分裂出二十多種人格。（電影劇照）

DID被認為與童年創傷有關，有研究指出，在人格形成階段的7歲前，若受到衝擊大到難以應付的精神、暴力虐待，就容易產生多重人格，患者會以「這件事並非發生在我身上」的意識尋求自保。

為珍妮治療超過20年的布萊爾—衛斯特博士說，當她切換人格時，就會出現不同腦波，有的人格甚至能控制她的感官功能，例如讓她聞不到父親的味道，這是過去未見的例子。

飽受痛苦成長的珍妮並未放棄自己，後來苦讀18年，陸續取得心理、司法等相關碩博士學位，目的就是為了制裁父親。今年已74歲的理查，面對女兒指控的25項罪名坦承不諱，這宗被視為澳洲歷來最嚴重的兒童性侵案件，將在5月31日開庭宣判。

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