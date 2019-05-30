超新星爆發促進化　是人類祖先直立行走的契機？

人類是靈長目下的一科，根據目前的進化學研究，人類與大猩猩有着共同的祖先，而且都是在樹上生活為主的猿。但是有什麼原因會迫使人類的祖先從樹上走到地上生活，在多年進化後再直立行走？科學家近日發現，這可以與超新星爆炸有關。

距離地球6500光年的蟹狀星雲，據記載這顆超新星約在公元1054年間爆發。但因爆發距離與地球距離太遠，影響甚微。（Getty Images）

超新星是指一個恆星到達衰老的最後階段，膨漲到一個地步後發生大爆發。這個爆發可以很壯麗，可成為夜空中最漂亮的星雲；但同時是最暴力的，大量的宇宙射線有如風暴從爆炸中心擴散，衝擊路過一切星體。

但等等，這和人類直立行走有什麼關係？科學家近日似乎找到證據，證明這可能是人類進化的契機之一。

200至300萬年前出現大規模超新星爆發

由美國堪薩斯大學發起的研究團體，近日在《地質學期刊》（Journal of Geology）刊登論文，介紹這個看似風馬牛不相及事件的關聯。根據世界各地海床地質「鐵-60」沉積層的證據指出，在距今約200至300 萬年前，在距離地球約160光年的外太空，出現了1顆或多顆超新星爆發。

「鐵-60」是鐵的一種同位素，一般只會在極大質量恆星中出現，而當海床某一位置發現更多的鐵-60，意味該時段地球受到了超星新爆發的影響。

黑猩猩是人類的近親之一，牠們在人類演化過程的某個地方與人類分道揚鑣。（Getty Images）

超新星爆發可導閃電增加 帶來山林大火

而這場超新星爆發帶來的射線衝擊，大量的電子進入地球導致地球低層大氣電離能量增加，繼而更容易發生閃電，引發山林大火。

在人類發展以前，地球的山林大火絕大部分來自閃電。而根據目前透過碳元素掌握，在距今600至800萬年前，地球曾出現大規模的山林大火事件，那時大火的密度十分高。

而非常恰巧地，在距今700萬年前，人類的祖先似乎開始從樹上爬到地上，經過多年進化，慢慢學會直立行走。

研究者的解釋是，面對頻密的森林大火把樹林燒光，人類的祖先不得不強迫在陸地上生活。而在草叢上只有雙腳站立才能獲得更好的視野，尋找獵物或躲避走獸。也就是說，假若600至800萬年前的那一場大規模山林大火是由超新星爆發引起，那關連就是：「超新星爆發 -> 地球發生大規模山林大火 -> 燒光了人類祖先生活的樹，迫使他們落地生活 -> 漸漸進化成雙腳行走」。

伊利諾大學的天文學家費爾茲（Brian Fields）表示，這項研究正尋找方法解釋距今600至800萬年前的山林大火事件原因。雖然鐵-60同樣會衰減無法追溯700萬至800萬年前的事，但若找到一些如鈈的同位素，半衰期可以長達數以千萬年的物質，將有助揭開謎底。

（綜合報道）