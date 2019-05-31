SpaceX部署「星際連接」計劃　天文學者擔心會污染夜空

馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）上周四（23日）發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，將60個小型衛星送上近地軌道，以部署「星際連接」（Starlink）計劃。有天文學家對此表示，擔心這些人造衛星群所發出的光芒將污染夜空及妨礙觀星，另外亦有人質疑SpaceX事前沒諮詢專家意見。

SpaceX計劃在近地軌道佈置1.2萬枚衛星，用於太空及地球網絡通訊。衛星群周二（28日）處於離地球450公里高的天空，預定在6月升至550公里，目前仍未清楚它們屆時的亮度。

荷蘭業餘天文學家朗布魯克（Marco Langbroek）上周五（24日）在網絡發布衛星群的圖片，率先引起關注。荷蘭不明飛行物體網站「UFO meldpunt Nederland」亦因此接獲逾150宗誤會舉報。

英國薩塞克斯大學（University of Sussex）天文學家巴斯基爾（Darren Baskill）說，「大家都對它們的光亮感到驚訝。我住在受光污染的布萊頓（Brighton）市郊，但仍能輕易見到該衛星帶」，並指擔心那些衛星會令天空中最亮的500顆恒星變暗。

德國海德堡（Heidelberg）馬克斯普朗克天文研究所（Max Planck Institute for Astronomy）的天體物理學家埃斯皮諾薩（Nestor Espinoza）亦稱，「這基本上是私人公司在污染公眾的天空。有趣的是，對於這個做法並沒有共識，亦沒有人詢問過我們」。

馬斯克則表示，團隊正在研究方法減低衛星所反射的亮光。

（綜合報道）