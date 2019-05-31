【我們結婚了】遊客與當地人假結婚　緣於荷蘭社企「善意的機心」

風車、大麻、鬱金香、紅燈區都是荷蘭的標記，同時也吸引大量遊客湧到首都阿姆斯特丹。他們穿梭市中心的運河之間，享受悠閒假期。如今旅客將可以用嶄新的角度遊覽阿姆斯特丹：與當地人結婚。 過度旅遊對當地居民造成愈來愈大的困擾，有社會企業家為了改善當地人和旅客之間的關係，於是發起「非旅客運動」（Untourist Movement，暫譯），提出「與阿姆斯特丹人結婚」（Marry an Amsterdammer，暫譯）的計劃，邀請旅客與當地人「結婚」一天，在市內進行「非旅客」的活動，例如「釣垃圾」等。當然，倘若緣份來到，也不排除這「婚姻」最終會弄假成真，成就一段佳話。

「與阿姆斯特丹人結婚」計劃下周正式展開。參與旅客將身穿二手禮服，到「拉丁區」（Latin Quarter）De Pijp，在佈滿膠花的場地舉行「婚禮」。一對「新人」會在阿姆斯特丹「度蜜月」，探索隱世景點，並與「另一半」作交化交流。

整個「非旅客運動」旨在吸引旅客以另一個角度體驗阿姆斯特丹，並與當地人交流。有份發起運動的社會企業家西蒙斯（Elena Simons）解釋，當大家可以彼此相遇，與來自其他文化的人交流，共同應對人類挑戰，但如果所有人只活在自己的世界，做一般旅客所做的事，那會是十分可惜。

計劃亦期望應對塑膠垃圾、社交孤立和可持續發展等問題。下周出版的《阿姆斯特丹非旅客指南》（The Untourist Guide to Amsterdam，暫譯）會列出一系列可供選擇的活動，包括在運河「釣垃圾」、與當地人一起參加笑聲工作坊大笑一番、到農場除草等。

有社會企業家發起「與阿姆斯特丹人結婚」計劃，期望改善當地人和旅客之間的關係，活動內容包括邀請當地人一起野餐，以及吃鴿子減少當地鴿子數目。圖為阿姆斯特丹中央火車站。（法新社）

阿姆斯特丹有80萬居民，但每年有近800萬旅客湧入。西蒙斯期望「非旅客運動」可以解決過度旅遊為居民帶來的負能量，形容是對旅遊的新思維，有助阿姆斯特丹和其他城市應對問題。

當地政府多番出招打擊過度旅遊，包括調高旅客稅、禁止Airbnb在繁忙地區短期出租和暫停新酒店的發展項目，並會在2020年起全面禁止導賞團及旅行團參觀紅燈區，經典地標「I Amsterdam」也在2018年12月遭拆除。

（電訊報／新西蘭先驅報）