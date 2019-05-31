急凍蔬果比新鮮更有益？　專家：關鍵在收割時機

很多人以為新鮮蔬果比起急凍蔬果有更多營養，但原來有研究指出，急凍蔬果的營養價值或者較高。 烹飪科學家布扎里（Ali Bouzari）曾在期刊《農業化學與食品化學雜誌》（Journal of Agricultural and Food Chemistry）刊登研究結果，指出急凍蔬菜和水果與新鮮蔬菜和水果相比，維他命含量相差不多，急凍蔬果有時甚至擁有更多維他命。 美國有線新聞網絡周五（31日）報道解釋，這是與收割蔬果的時機有關。

美國農業部植物生理學家萊斯特（Gene Lester）指，急凍水果通常都是在成熟期高峰時採摘，然後在氮氣環境下快速急凍和包裝。蔬果接觸到氮氣亦有助保存會遭到氧氣破壞的營養。而急凍蔬菜亦是在成熟期高峰時採摘，不過急凍前會經過燙煮，浸入熱水令蔬菜保持鮮綠色，也使其口感較鬆軟，容易咀嚼。

熱水會破壞蔬菜內最多一半的維他命C，不過即使如此，急凍蔬果仍有機會比起新鮮蔬果擁有更多維他命。急凍蔬果是在成熟期高峰時收割，代表含有的營養最多。為了避免在運輸和存放期間變壞，新鮮蔬果採摘時通常都尚未完全成熟，因此急凍蔬果含有的營養普遍會多出10%至50%。

萊斯特表示，在農夫市場出售的蔬菜理應都是在成熟期高峰時採摘，亦可以短暫存放在雪櫃。他指出，農場即摘即食蔬菜的營養價值比起急凍蔬果更高，但如果採摘後數日才食用，就另作別論。

（美國有線新聞網絡）