特朗普威脅墨西哥背後：湧美國非法移民減少　美赴墨人數趨升

美國總統特朗普（Donald Trump）在關稅方面再加開戰線，揚言自6月10日起向所有墨西哥商品加徵5%關稅，要求對方遏制非法移民進入美國的問題，否則稅率會逐步加到25%為止。 特朗普再藉非法移民之名「欺負」墨西哥，背後有多出師有名？其實墨西哥在美國的非法移民數量，近年均呈減少趨勢；另一方面，並不是只有墨西哥人跑到美國，美國也有不少人非法移民墨西哥，按估算也有近百萬人。

特朗普威脅墨西哥：墨西哥總統洛佩斯回應指，不希望與美國發生衝突，主張兩國通過對話解決移民問題。

墨西哥非法移民潮持續減退

按美國皮尤研究中心（Pew Research Center）數據，居住美國的非法墨西哥移民人數在2007年達到高峰，達到約690萬人，但這個數字在近年逐年下降，到2016年跌至約540萬人，減少150萬。

專家認為這與2008年的金融海嘯息息相關，當時美國經濟的不景氣，讓墨西哥人的非法移民潮也減退。皮尤研究中心2015年的調查顯示，雖然48%墨西哥人依然認為在美國的生活會較好，但認同與留在墨西哥分別不大的比例也達到33%，較2007年增加10個百分點。

按近年趨勢，從美國回流墨西哥的非法移民，相較前往美國的還要多。從2009年至2014年，共有大約87萬墨西哥人湧到美國，但同期更有約100萬墨西哥人及他們的子女從美國回流。

特朗普威脅墨西哥：特朗普一直主張加建圍牆，阻擋美洲移民湧入。（Getty Images）

約100萬美國人住在墨西哥

美國人非法移民到墨西哥，反而有上升趨勢。墨西哥《至上報》（Excélsior）2017年報道，居住在墨西哥的美國人約有100萬人，但當中有超過9成都不是透過合法途徑居留或是有問題的申請，自2015年起，這些非法移民數量上升了37.8%。

美國媒體U.S. News曾解釋當中原因，就是因為太容易。從加州最西南城市聖地牙哥（San Diego）開車到墨西哥蒂華納（Tijuana），全程根本無人阻擋、無人查證件，再者，墨西哥人普遍不抗拒這些美國人，當然更是歡迎他們所帶來的美金，故此墨西哥政府也甚少遣返美國人，只會驅逐那些重罪犯。此足見兩地的人口流動量巨大。

特朗普威脅墨西哥：特朗普指責墨西哥長年未有遏制非法移民進入美國，將於6月10日向所有墨西哥進口商品加徵5%關稅。（Getty Images）

特朗普舉動危及《美墨加協議》

特朗普要展現強硬姿態，無論出師是否有名，固然最受害的還是墨西哥，美國是該國的最大出口市場，高達約80%出口商品送到美國，若然要加徵關稅，將大大影響該國。按數據，墨西哥2018年出口到美國的商品價值達到3465億美元，主要產業包括汽車、機械、農業等。

美國有線新聞網絡（CNN）便指，特朗普現在的舉動將危及2018年簽訂的《美墨加協議》（USMCA），且向墨西哥加徵關稅，同樣會影響美國的進口商，預料這項政策如執行，也將面對法律挑戰。