加拿大運走滯留菲律賓1500噸廢物　環團：這裏不是世界的堆填區

加拿大政府上周三（22日）宣布會把滯留在菲律賓多年的垃圾運走後，一艘載有69個貨櫃、共1500噸涉事垃圾的貨輪周五（31日）清晨駛離菲律賓蘇碧灣，預計6月底到達溫哥華。

菲律賓外長洛欽（Teddy Locsin）周四（30日）晚上於Twitter公開該批貨櫃運到船上的情況，而加拿大駐馬尼拉使館亦有派人到場監察過程。

一名加拿大官員表示，運送費用由加拿大政府負責，並指裝載該批垃圾的貨櫃事前經過清潔和消毒。

加拿大在2013至14年間將103個貨櫃、共2500噸的「回收塑料」運到菲律賓，當地海關官員檢查時卻發現其中三分二都是一般家居廢物，包括電子廢料和尿片等。菲律賓方面原本無視環保組織反對，在2015年7月起處理了34個貨櫃的垃圾，及後受到公眾壓力下暫停有關工作。

菲國總統杜特爾特今年四月決意要求加拿大接收過去六年運送當地的垃圾，當時正值中期選舉前後，外界估計要藉機展示管治魄力，以及回應環保組織的訴求。一番外交角力後，加國願意在本周四（5月30日）接收廢物，翌日回航。（圖片來源：菲律賓外長 Teddy Locsin Jr. Twitter 帳戶）

菲律賓環保組織EcoWaste Coalition與加拿大人權組織RightOnCanada周四發表聲明，指垃圾運回加拿大是「法治、道德和環境」的勝利，並指這個纏擾當年六年的問題終於解決，又認為菲律賓不是世界的堆填區。

而加拿大執政自由黨就將事件歸咎於前朝保守黨總理哈珀（Stephen Harper），指該批垃圾在對方執政時期運抵菲律賓，又提到保守黨亦考慮遊說其他亞洲國家接收。

（加拿大廣播公司）