俄充氣城堡被吹翻滾到15米外　凌空拋起幼童摔落馬路

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俄羅斯東部城市烏蘭烏德（Ulan-Ude）周四（5月30日）發生一宗涉及遊樂設施的意外。疑是未穩妥固地在地上的充氣城堡被強風吹翻後，飛行至少15米，導致5名幼童重傷。

意外發生時，有多名3至7歲間的幼童在充氣城堡上。一陣強風突然吹來，把充氣城堡吹至離地。它整個翻覆，滾到至少15米外繁忙的馬路上。當地媒體報道城堡落地之後，至少2名兒童被困在內。

從意外現場的閉路攝錄鏡頭所拍得的影片可見，兒童隨充氣城堡升上半空，然後摔落地面。一眾嚇壞的家長本能地立刻跑向子女的方向，卻已無法拉住飛起來的城堡。

一名目擊者表示：「孩子們就這樣飛出馬路，真是太可怕了，家長們驚恐地追出去。」

今日俄羅斯（RT）報道，所有受傷兒童由3輛救護車送院。5名傷者都是頭部受傷，包括顱骨骨折，當中4人昏迷，仍在生死邊緣掙扎。部分家長由於受驚過度，需要接受治療。

俄羅斯聯邦偵查委員會（Russian Investigative Committee），初步調查懷疑是充氣城堡未按要求安全設置。它本應被綁在6個灌入混凝土的輪胎上，事實它只繫上3個，當繩索斷裂，充氣城堡就被強風吹起。營運商東主目睹孩子們出事後便已逃走。

俄充氣城堡意外：家長們驚慌地追着飛起來的遊樂設施。（影片截圖）

↓↓↓意外過程影片截圖，請點擊放大觀看：

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（綜合報道）

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