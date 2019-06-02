喜瑪拉雅山8登山者失蹤　印度空軍直升機協助搜尋

印度空軍派出兩部直升機以及一支救援隊，搜索在印度境內喜馬拉雅山脈（Himalaya）楠達德維山東峰（Nanda Devi East）失蹤的8名登山人士。官員認為找到他們的機會不大。 救援人員上周六（6月1日） 起展開搜救，惟因傍晚天氣情況變差，行動一度中止，周日（2日） 恢復。

這批失蹤者原本屬於一支合計12人的登山隊，成員分別來自美國、英國、澳洲和印度。全隊5月13日當天曾在Facebook發文，之後開始登上海拔7,816米的楠達德維山東峰。他們在5月22日抵達位於海拔4870米的第二基地營時再發文，顯示他們準備攀登一個沒人爬過的山峰。

當地官員表示，搜救團隊進行第一次空中偵察行動時僅發現到帳篷，亦有跡象顯示有關地區曾發生雪崩。他們認為失蹤人士生存機會渺茫。

登山隊成員中，最終僅4人如期在5月25日抵達大本營，另外8人已失蹤逾1周。

楠達德維山東峰是全球第23高的山峰。它被視為喜瑪拉雅山其一中座難爬的山峰，前往該區攀爬的登山者也不及其他山峰多。

這些登山者失蹤適逢喜瑪拉雅山2019年的攀山季度發生特別多的意外。在接近登山季末之際，喜瑪拉雅山最高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest）位於尼泊爾一方截至上周二（5月28日），一個攀山季度已有11人喪命。這是自2015年攀山季度以來最多人死亡的一季。

喜馬拉雅山脈的珠穆朗瑪峰攻頂路近來因人潮過多出現「塞車」的情況，多名登山客喪命。有資深登山界人士認為，尼泊爾今季發出前所未有的381張登山證，讓不少未有足夠經驗的人攀登這座世界第一高峰，在「塞車」情況仍繼續冒險，最後導致悲劇發生。

尼泊爾旅遊局否認是因為發出太多登山證而導致慘劇，事件主因是今季惡劣天氣日子較多，以致登山客被迫在短短數天的晴朗日子集中攻頂，才引發一連串登山客缺氧死亡事故。

（綜合報道）