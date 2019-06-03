蘋果突刪iTunes在Fb＋Ig等所有發文　盛傳為交棒準備

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蘋果在周六（1日）被發現突然清除了iTunes所有社交平台上的內容，包括facebook、IG等全掃一空。盛傳蘋果有意把iTunes分斥成3個Apps各自經營，意味這個已運作18年的iTunes將駛入歷史。

iTunes的facebook專頁現空空如也，甚麼內容都沒有。（facebook截圖）

iTunes是蘋果在2001年建立推出的平台，最初只是一個負責點播電腦音樂及連接蘋果可攜MP3裝置的軟件。隨蘋果業務變得多元化，iTunes的功能亦豐富起來。至今天iTunes已是一個集音樂、電影、Podcast播放、備分與管理蘋果所有裝置的軟件。

隨着iTunes功能愈來愈多，其舊式的設計逐漸出現局限，介面變得複雜、難使用。加上蘋果另外推出具點播音樂功能的Apple Music與Spotify競爭，iTunes處景變得尷尬起來。

因此蘋果會關閉iTunes的傳聞盛傳已久，特別早日更有懷疑新iOS熒幕截圖外洩。當中可見分拆成音樂、電影及Podcast的選項。而iTunes突然在6月把facebook、IG等社交平台上的發文全部清空，更讓人覺得傳聞即將成真。

現在大家都把目光放到即將在周一（3日）舉行的WWDC 2019上，預料蘋果會在當天宣佈新軟件消息。

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（綜合報道）

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