修甲遭戳傷　英國媽媽長出詭異惡臭肉瘤　不能餵母乳且險截肢

英國威爾特郡（Wiltshire）20歲的媽媽蓋亞特（Brittany Guyatt）最近表示，她在2019年4月被美甲師用不潔的用具戳傷，導致手指傷口逐漸膨脹，最後變成充滿臭膿、逾1厘米的詭異肉瘤，而她亦因為要塗抹類固醇藥膏，被迫停止餵母乳，醫生更一度警告她很可能要截去手指一部分，幸好現已做手術切除肉瘤。蓋亞特如今更心有餘悸地稱：「我永遠不會再去修甲，這不值得，我寧願用貼紙。」

修甲意外：蓋亞特指自己再也不會去修甲。圖為她與她的孩子。（Brittany Guyatt Facebook）

蓋亞特本來打算在生下女兒哈珀（Harper）前和她的姐妹去修甲，卻被美甲師用電動指甲銼刀（electric file）戳傷。她回憶道：「我以前有去過那裏，且從沒遇到問題。那男人（美甲師）當時手勢很粗魯，當他抓住我手指後，我感到麻痺和發燙。我並沒有說甚麼，因為之前他們也是這樣粗魯，而且亦弄傷過我好幾次」。

幾天後，蓋亞特的手指開始出現瘀傷和血泡，傷口變得愈來愈大，令她很擔心這會否已受到感染並有損嬰兒健康。她說，「隨着它慢慢生長，它變成白蠟狀，我的皮膚開始剝落，變得又黑又乾。當我展示給醫生看時，她也說從未見過這種狀況。」

蓋亞特後來兩度前往醫院接受血液和X光檢查，以確認肉瘤沒有入侵至骨頭，醫生更曾告訴她很可能要截去手指一部分，直到上周三（5月29日）才進行手術切除肉瘤。她說，「我在醫院時，傷口已經充滿膿和發出惡臭。醫生給我類固醇藥膏，這代表我要停止母乳餵哺女兒，我對此感到很灰心，因為我很享受母乳餵哺且覺得這令我們緊緊相連」。

蓋亞特現在雖然已脫離危險，但傷口仍然為她帶來巨大痛楚，連為女兒換尿布亦有困難。她亦希望藉此經歷來告誡其他人，「醫生說這些美甲店的用具可能很髒，想去美甲的女孩一定要確保美甲師有消毒用具，並且要去妳所信任的地方。」

（綜合報道）