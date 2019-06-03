伊朗11歲女童智商測驗獲162分　媲美愛因斯坦霍金？

伊朗媒體《伊朗頭條》（Iran Front Page）上周二（5月28日）報道，來自伊朗的11歲女孩謝里菲 （Tara Sharifi）最近前往牛津（Oxford）參加門薩國際（Mensa International）所舉辦的智力測驗，獲得162分。此不但讓她的家人感到既驚訝又驕傲，亦使她順利取得門薩會員的資格，躋身「高智商團體」的一員。

謝里菲取得理想成績，甚至有指她162分的分數還要高過物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）。事實上，愛因斯坦和霍金都沒有公布過智商分數，甚至可能沒有接受過智商測驗，但外界推測兩人的分數為160分，雖然分數只可作參考之用，但謝里菲的成績與此接近，可見她也有相當高的資質。按標準，135分以上已可視為資優。

謝里菲現時就讀英國艾爾斯伯里高中（Aylesbury High School），她說她與父母討論後才決定參加該考試，又指這是一次與門薩成員交流的好機會，「當我知道成績後感到很驚訝，我從沒想過奪得這麼好的分數」。她亦表示，自己長大後希望投入與數學有關的研究。

謝里菲的父親侯賽因（Hossein Sharifi）說，「我對女兒的表現感到很驕傲又很意外，當我們看電視時，她總能比挑戰者更快完成那些數學問題。我知道她很聰明，但沒有想過她竟然有這麼高的智商。」

據報道，門薩是世界上規模最大且歷史悠久的高智商同好組織，他們所設計的智商測試需要考生在限定時間完成作答，重點在測試考生理解單詞意思的能力。

（綜合報道）