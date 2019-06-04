中世紀西洋棋流落民間200年　打開抽屜「執到寶」竟值100萬英鎊

中世紀製成的劉易斯棋子（Lewis Chessmen）其中有5枚棋子一直下落不明，想不到200年後，其中1枚竟神奇地出現在英國一個普通家庭的抽屜中。 愛丁堡（Edinburgh）有一家人的祖父是古董經銷商，他在1964年以5英鎊買入一杖西洋棋子，之後將棋子收藏在家中抽屜50年。這一家人最近將棋子帶到拍賣行進行鑑定，才發現那是有800年歷史的古董，價值高達100萬英鎊（約993萬港元）。

蘇格蘭國立博物館（National Museums Scotland）展出11件屬於劉易斯棋子（Lewis Chessmen）的古董。（視覺中國）

不願公開姓名的這一家人發聲明表示，其祖父是古董經銷商，在愛丁堡進行買賣。1964年，他從愛丁堡另一名經銷商買下象牙製棋子，並在賬本記下為「古董海象牙製西洋棋戰士棋子」。祖父之後將棋子存放在家中，直到離世後由母親繼承。發言人提到，母親十分喜愛這枚棋子，甚至認為有神奇意義，一直都將棋子安放在抽屜內，還不時拿出來欣賞。

這家人有一日將8.8厘米高的棋子帶到蘇富比（Sotheby）在倫敦的拍賣行鑑定，負責鑑定棋子的專家卡德（Alexander Kader）形容，當他發現這家人所收藏的是瑰寶，驚訝得「下巴都要掉下來了」。他表示，棋子失去了左眼，令人有點沮喪，但他形容這「戰士」飽經風霜、顯露出疲憊，為棋子增添了魅力。

劉易斯棋子在12世紀末至13世紀初製成，於1831年在蘇格蘭外赫布里底群島（Outer Hebrides）劉易斯島（Isle of Lewis）被發現。當時共發現93件物品，包括78枚棋子，但有1枚騎士和4枚守衛一直下落不明。其中82件於大英博物館（British Museum）展出，11件則收藏於蘇格蘭國立博物館（National Museums Scotland）。

今次「出土」的守衛棋子將於7月2日進行拍賣，估計價值達60至100萬英鎊（約596至993萬港元）。

（電訊報／美聯社）