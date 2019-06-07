巴西亞馬遜雨林Karipuna 土著部落的保護區範圍有15.3 萬公頃（比香港和澳門相加還要大），卻只佔該國同類型保護區相當小的比例，圍繞這片保護區的周邊，已變成一片片用作養牛和種植大豆的土地，並勢將波及保護區範圍。去年4 月，32 歲的部落族長Adriano Karipuna 在美國紐約的聯合國總部向國際社會呼籲：「我們害怕會失去一切。我現在請求聯合國幫助，避免一場對我們族人的大屠殺。」 如今，1 月上任的總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）打算開放亞馬遜雨林受保護的範圍作採礦、養牛和農耕之用。這一決定不僅進一步威脅包括Karipuna部落在內的40多萬土著的生活，同時影響到這個生態系統最豐富的「地球之肺」，勢將對全球氣候帶來致命打擊。

Karipuna的憂慮並非杞人憂天，博爾索納羅在競選期間已表明，主張開放這些受保護土地作商業發展，他在上任翌日更剝奪了自1967 年專責保護土著的全國印第安人基金會（National Indian Foundation）的權力。在巴西憲法下，這個組織原本負責識別土著的傳統棲息地，為他們指定不可侵犯的保護區。

目前，巴西國內44% 的亞馬遜雨林受到保護，當中逾半位於這些土著保護區內。在這些地區中，全國印第安人基金會及其他眾多國際支援組織，過往紛紛幫助土著族群對抗非法伐木者和採礦者破壞樹林。然而，博爾索納羅視環保份子為發展的絆腳石，認為他們利用和操縱土著族群。

「我不承認亞馬遜雨林是世界遺產，這是一派胡言。」總統府機構安全辦公室主任埃萊諾（Augusto Heleno）早前表示，亞馬遜是巴西人的，是巴西的遺產，因此須以國家的利益為前提去開發。他更聲稱：「得助於國際非政府組織，土著族群或許終有一日宣布獨立，巴西將會喪失部分地區。」

非法砍伐森林經已威脅亞馬遜雨林及居住在當地的土著族群。(Getty Images)

新總統向商界回禮？

外界質疑博爾索納羅的決定主要出於政治，既未有考慮國家全盤的經濟政策，更忽視氣候變化的影響。他在就任之日宣告「我們將恢復秩序」，終結統治階層的貪腐、特權和利益。與美國總統特朗普一樣，博爾索納羅傾向不理會多邊協議，甚至有意尋求終止前任簽下的協定。對這位巴西新總統而言，商業利益永遠放在首位，氣候變化是一種想像。他正考慮是否跟隨美國退出《巴黎氣候協議》。

博爾索納羅委任了企業家Tereza Cristina帶領農業部。Cristina 上任不久，便提倡撤除限制使用殺蟲劑的法案，可以預期，在其帶領下，勢必向農業界別大開綠燈。包括養牛戶、伐木商、淘金者及大豆農夫等在國會有龐大勢力的界別，在剛過去的總統選戰中大力支持博爾索納羅，而這位新總統似乎想以放寬對亞馬遜發展的限制作為回禮。

博爾索納羅上任以來一直視環保份子是發展的絆腳石。(Getty Images)

發展與保育孰輕孰重

開放亞馬遜發展對商界而言是一大喜訊，但世世代代居住在亞馬遜雨林的土著此刻卻憂心忡忡。在軍方鼓勵國民遷入亞馬遜之前，土著部落基本上處於孤立狀態。今天，巴西約有305個部落，約90萬人口，佔全國0.4%。當局已確認了690個土著地區，佔全國陸地面積約一成三，絕大部分位於亞馬遜雨林，約有一半土著人口生活在這片雨林之外。至於居住在亞馬遜雨林的土著，一般會留在政府規劃的保護區內。他們日常會釣魚、捕獵和收集堅果。這些部落村莊設有互聯網和發電機，小孩也會上學接受教育，並非與外界文明徹底隔絕。

初步估計，博爾索納羅政府的發展項目至少波及五個保護區，或許包括16,400平方英里的Grão-Pará 生態站，這是世上最大規模受全面保護的熱帶雨林保護單位之一。另外，興建大壩也將影響四個本土保護區和八個由逃亡奴隸建立的社區。

開發亞馬遜將令土著族群何去何從？(Getty Images)

位於朗多尼亞州（Rondônia）的Karipuna自1 9 9 8 年納入保護區，一直未受嚴重侵擾，但伐林速度卻成為各個土著區域之最。Karipuna部落現有約1,700人，族長Adriano憂慮：「首先，伐木公司為拖拉機開路，然後他們在森林左右兩邊開闢支路，以便拖走樹木。這些入侵者移走樹木後，再把我們的土地分成各小份出售。」

Adriano 說，自博爾索納羅當選以來，土著面臨愈來愈多的威脅和攻擊，自己也曾收過恐嚇訊息，表示「你知不知道你的母親很快便會很掛念你」。在選舉之夜，博爾索納羅的支持者便曾以手槍指向土著。隔天，在巴西南部的巴拉那（Parana），一名土著男子被人從後槍擊，導致全身癱瘓。

大部份土著族群世世代代居於在亞馬遜保護區內。(Getty Images)

另一邊廂的美國，特朗普亦有意開發部落地區的天然資源，正推動一系列政策削弱土著部落的權益。巴西首位土著女議員Joênia Wapichana與美國首位土著女議員Deb Haaland今年3 月一起在《華盛頓郵報》撰文，形容土著部落是全球環境的守護者，保護這些土著地區等於保護環境，但兩者都受到博爾索納羅政權與特朗普的威脅。

誠然，巴西經濟面臨內憂外患，不得不令博爾索納羅採取更為務實的政策和盤算。惟目前巴西經濟的癥結主要仍繫於財政改革、刺激消費、提振投資和養老金問題之上，開發雨林雖然有機會提振投資，但絕非唯一的途徑。何況，這似乎毋須非得透過犧牲亞馬遜雨林來實現。畢竟，開發的利益或許永遠無法抵銷破壞雨林所帶來的沉痛代價。

商業開發將對亞馬遜雨林帶來嚴重的破壞。(Getty Images)

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）中的《巴西雨林保衛戰 亞馬遜土著的生死博弈》。

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