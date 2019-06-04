【中美貿易戰】打機都遭殃？　遊戲機售價或上升　Xbox首當其衝

中美貿易戰進一步升温，隨着雙方提高及加徵新關稅，涉及的層面愈來愈廣闊，一眾年輕人喜歡的電玩遊戲同樣會受到影響，遊戲機、電腦硬件等均無法避免。

美國是Xbox的最大市場，若美國向中國及墨西哥開徵新關稅將首當其衝。（Getty Images）

美國5月突然宣布對2000億美元進口中國貨品關稅由原本的10%加徵至25%，並威脅會把餘下3500億美元進口貨品開徵關稅。細看清單會發現名單上清楚註明遊戲機主機、街機硬體、無視搖控器等貨品。只要把家中的遊戲機反轉一看，就會發現其實都是中國製造。

ESA：關稅對電玩產業造成傷害

至於電腦硬件，中國製造的包括了各種週邊硬件，及玩遊戲必需的顯示卡。而實際在2000億美元關稅中已包含了電腦製品，鑑於特朗普已在上月已把10%關稅增至25%，未來一段日子美國的電腦商品價格將會提升。

美國娛樂軟體協會（ESA）已發表聲明，對貿易戰表示憂慮：「關稅只會對美國經濟、其產業及消費者帶來傷害。」

PS4還有存貨可能不太受影響，但SONY的新機PS5預計在明年發佈推出，貿易戰無可避免將影響在美銷情。（Getty Images）

SONY和微軟新機售價上升

遊戲機關稅其中一個最大的受害者是微軟Microsoft。微軟的Xbox One雖然在亞洲市場表現一般，但在美國仍然是主流。微軟現時把Xbox的生產工場主要設置在墨西哥及匈牙利，中國生產的Xbox佔整體10%。美國在上周四（30日）威脅向墨西哥所有貨品開徵關稅，Xbox One將直接受衝擊。

至於Sony的PS4在中國最少有兩個生產工場，暫時未知增稅將對PS4構成的影響。

更令業界擔心的是，隨着兩間公司即將發佈新機種，若貿易戰長期持續，預計明年推出的新Xbox和Playstation將首當其衝，恐怕新機種在美國發售會比世界其他地區都要貴。

對遊戲軟件市場的間接影響

當然以上的增稅加價只是針對美國國內，但貿易戰整體的餘波同樣令世界遊戲市場造成影響。美國部分著名遊戲製作公司的最大股東均來自中國，如騰訊是《Unreal》及《Gears of War》的Epic Games的最大股東、從Activision中脫離，《Halo》的Bungie在2018年10月接受網易10億美元的投資，開發新遊戲。ESA表示中國對美國遊戲業界的積極投資，為美國帶來豐厚收入。

同一時間，中國製遊戲亦成為手遊業界的新秀，亦間接帶動了中國國內遊戲市場的發展，中國手遊市場已超越日本及美國成為世界第一位。美國作為最大遊戲生產商之一，中美貿易戰持續，將可能影響美國遊戲銷售中國的機會。貿易戰對遊戲市場的影響將逐漸體現。

（4Gamer）