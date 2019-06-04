【兩個富豪去打工】巴菲特蓋茨雪糕店「秘撈」　邊位整雪糕勁啲？

說起蓋茨（Bill Gates）及「股神」巴菲特（Warren Buffett），大家自然會聯想起他們各自創立的王國微軟（Microsoft）及投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）。 這兩位上了年紀的億萬富豪當然是衣食無憂，但蓋茨（Bill Gates）周一在網站上載短片，只見他們到美國一家雪糕店「秘撈」打工。

蓋茨與巴菲特在不同領域上各領風騷，並曾互相爭奪全球首富寶座，但二人其實私底下是相識多年的好友，亦一起致力慈善事業。除此之外，原來他們亦非常搞笑。

二人5月5日在美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈市（Omaha）出席巴郡的年度股東大會後，抽空到當地連鎖雪糕店「冰雪皇后」（Dairy Queen）體驗打工生活。

巴菲特蓋茨：蓋茨與巴菲特5月到雪糕店「秘撈」，二人更比試一番。（gatesnotes）

蓋茨周一（3日）上傳影片，只見兩名富翁上員工制服，跟店員學習制作雪糕、落單及收銀等工作。二人非常「貼地」，學得有模有樣，場面亦十分搞笑。

影片可見，蓋茨似乎在製作雪糕方面較巴菲特出色；作為科技巨擘話事人，他操作收銀機亦很快「上手」；而巴菲特就展現他更善於推銷的一面，不時和顧客有講有笑。

巴菲特旗下的巴郡在1998年購入「冰雪皇后」，熱愛飲可樂食雪糕的巴菲特更不時讚好這家連鎖雪糕店。事實上，蓋茨與巴菲特已不只一次有如此「冒險」的經歷，二人過去兩年亦同遊巴郡所擁有的家具市場及古董店，並在當中流連忘返。

（綜合報道）