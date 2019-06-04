女人免費搭地鐵男人卻要付錢？　印度想這樣做是為了......

印度德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）周一（3日）宣布的一個新計劃，可能會遭受不少男士批評是歧視。他提出要讓德里地區的女性可以免費搭地鐵、搭巴士，男人呢？繼續要付錢。 倘若香港推出類似計劃，肯定會引來「性別歧視」的爭議，批評「為何不救濟窮人，而僅僅是女性得益？」但是在印度，這個計劃的背後，其實也有更多關於安全方面的考慮。

凱傑里瓦爾周一（3日）表示，德里若要推行這項政策，預計每年要投入約70億盧比（約8億港元），以資助女性搭地鐵、搭巴士，他希望這個乘車優惠可以在未來2至3個月內實施。他所在的「平民黨」（AAP）表示，此舉是為了鼓勵女士搭公共交通工具。

消息一出，隨即引來當地網民熱烈討論，一方面不乏網友大讚這個計劃，另一方面也有不少質疑聲音，反對派更是批評，凱傑里瓦爾這個舉動，只不過是為了2020年德里的選舉造勢。

為何要資助女士搭車？

政府為何要資助女人搭車？當地政府的考慮，也可能不只是爭取女性選票，更與當地女士的「弱勢」有關。

印度是男女工資差距嚴重的地方之一，國際勞工組織（ILO）於2018至19年度全球薪資調查報告指出，印度女性的平均薪酬比男性低約34%，在ILO調查的73個國家中位居榜首。當地報章《今日印度》便指，2018年地鐵漲價後，女性是最受影響的一群。

新德里交通部長加洛克（Kailash Gahlot）表示，新德里女性往往面臨財政壓力，導致部分女性寧願行千里路，亦不願花錢乘坐交通工具。

大多數印度女性面臨財政壓力，人工普遍比男士低得多。（Getty Images）

鼓勵搭地鐵女士更安全？

但在財政之外，還有安全的考慮。很多人說起印度，都會想起當地的風化案問題，當局也是正是希望透過新計劃，提高當地女性的出行安全。

「平民黨」（AAP）領袖瑪琳娜（Atishi Marlena）指出，目前印度地鐵只有約33%的乘客為女性，特別是乘車費用的上漲，令女性更加望而卻步，結果讓她們反而選擇那些安全度較低的私營巴士、與他人共乘車輛，又或是徒步。

印度近年一直希望減少風化罪案，例如是透過加重刑罰等，但總是褪不去「強姦罪案頻生」的負面形象，如今正是希望鼓勵更多女士搭地鐵，並在交通工作上安裝各種監控設備，以作為提高女性安全的措施之一。

（綜合報道）