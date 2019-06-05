美國經濟學家出新書教育兒：任由BB大喊一陣睡得更好

美國布朗大學（Brown University）39歲的經濟學教授奥斯特（Emily Oster）最近推出育兒書新書《Cribsheet》，聲稱如果父母任由嬰兒大哭，嬰兒會睡得更好，結果有關理論在網路上引發起家長熱烈討論。

奧斯特育有2名子女，她的新書還探討母乳餵哺、疫苗注射和與嬰兒同睡等的議題。她表示，嬰兒經過睡眠訓練或「受控哭泣」（controlled crying）後，會睡得更熟和更開心，並指數據證明這不會對嬰兒發展造成損害或令親子之間變疏遠。「受控哭泣」是指父母應該讓嬰兒哭一段短時間（約2至10分鐘），然後才去安撫他們，但不代表完全不理會嬰兒。

奧斯特稱，「透過研究那些受鼓勵使用這個技巧以及沒有使用的父母，平均來說，受過睡眠訓練的嬰兒會睡得更好。許多研究也指出，家長也認為嬰兒受訓後變得比以前開心。此外，這對家長來說也有一些好處，包括減少產後抑鬱和增加對婚姻的滿意度」。

奧斯特又指，她用了2年時間分析睡眠訓練的好壞後才撰書，「我看了數以千計的學術文獻，利用我受過的訓練來整理出最佳證明。此書的重點不僅是提供答案，還透過數據去嘗試幫助說明我如何達到這些特定的結論」。

美國經濟學家出新書教育兒，稱家長任由BB大哭一小段時間，他或她會睡得更好，也更快樂。圖為美國芝加哥攝影師Kayla Glover將4個月大的女兒Lorelai Grace用圍巾包裹、為她戴上黑色圓框眼鏡，讓她拿着魔術棒，扮成小說《哈利波特》內的角色。（視覺中國）

育兒暢銷書《The Book You Wish Your Parents Had Read（and Your Children Will Be Glad That You Did）》作家佩里（Philippa Perry）對奧斯特的說法並不認同，指出家長不理會孩子可能「干擾到我們人生日後的天然反應」，「獲得回應是一種需要，比起其他來源所給予的關注，家長的回應對嬰兒來說更加重要」。

佩里之外，還有網絡上大批為人父母者不認同奧斯特的觀點。有人呼籲家長們不要聽她的，寶寶哭泣是出於自身需要，「他們需要你」；有人說她只是個經濟學教授而不是兒科專家；亦有人認為她的方法有道理，稱嬰兒哭泣是為了獲得注意，別理他們。

奧斯特回應新書引起的議論：「說服家長對子女進行睡眠訓練並非我的目標。這是每個家庭都必須為自己做的個人選擇。」她說出書的目的真的是向人們提供相關證據，然後他們能為自己做出最好的選擇。」

（綜合報道）