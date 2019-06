美國經濟學家出新書教育兒：任由BB大喊一陣睡得更好

美國布朗大學(Brown University)39歲的經濟學教授奥斯特(Emily Oster)最近推出育兒書新書《Cribsheet》,聲稱如果父母任由嬰兒大哭,嬰兒會睡得更好,結果有關理論在網路上引發起家長熱烈討論。

奧斯特育有2名子女,她的新書還探討母乳餵哺、疫苗注射和與嬰兒同睡等的議題。她表示,嬰兒經過睡眠訓練或「受控哭泣」(controlled crying)後,會睡得更熟和更開心,並指數據證明這不會對嬰兒發展造成損害或令親子之間變疏遠。「受控哭泣」是指父母應該讓嬰兒哭一段短時間(約2至10分鐘),然後才去安撫他們,但不代表完全不理會嬰兒。

奧斯特稱,「透過研究那些受鼓勵使用這個技巧以及沒有使用的父母,平均來說,受過睡眠訓練的嬰兒會睡得更好。許多研究也指出,家長也認為嬰兒受訓後變得比以前開心。此外,這對家長來說也有一些好處,包括減少產後抑鬱和增加對婚姻的滿意度」。

奧斯特又指,她用了2年時間分析睡眠訓練的好壞後才撰書,「我看了數以千計的學術文獻,利用我受過的訓練來整理出最佳證明。此書的重點不僅是提供答案,還透過數據去嘗試幫助說明我如何達到這些特定的結論」。

育兒暢銷書《The Book You Wish Your Parents Had Read(and Your Children Will Be Glad That You Did)》作家佩里(Philippa Perry)對奧斯特的說法並不認同,指出家長不理會孩子可能「干擾到我們人生日後的天然反應」,「獲得回應是一種需要,比起其他來源所給予的關注,家長的回應對嬰兒來說更加重要」。

佩里之外,還有網絡上大批為人父母者不認同奧斯特的觀點。有人呼籲家長們不要聽她的,寶寶哭泣是出於自身需要,「他們需要你」;有人說她只是個經濟學教授而不是兒科專家;亦有人認為她的方法有道理,稱嬰兒哭泣是為了獲得注意,別理他們。

奧斯特回應新書引起的議論:「說服家長對子女進行睡眠訓練並非我的目標。這是每個家庭都必須為自己做的個人選擇。」她說出書的目的真的是向人們提供相關證據,然後他們能為自己做出最好的選擇。」

