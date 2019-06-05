吃白肉更健康？　美國研究：對膽固醇影響與紅肉分別不大

坊間有人認為吃白肉比起吃紅肉較健康，但《美國臨床營養學雜誌》月刊（American Journal of Clinical Nutrition）周二（4日）公布一項研究顯示，吃白肉或紅肉對膽固醇的影響相若，關鍵是在於飽和脂肪。 研究人員指，民眾若希望改善膽固醇水平，無論紅肉和白肉都應減少攝取，以及依賴更多植物類蛋白，例如蔬菜和豆類。

▼想看還有什麼健康迷思，即刻去片▼

研究找來113名年齡介乎21至65歲的健康男女，他們首先獲隨機分為高飽和脂肪膳食和低飽和脂肪膳食兩組，並且再獲安排輪流分配到紅肉、白肉和無肉膳食，每種模式隔四周轉換一次，轉換模式前都會恢復正常飲食一段時間，而在每種模式開始和結束前均會驗血。

研究發現，無論是紅肉或白肉膳食，對於不同大小的壞膽固醇粒子濃度水平，都沒有明顯差異。

飽和脂肪含量高低 影響壞膽固醇水平

營養師指出，關鍵是在於飽和脂肪，而不是紅肉或白肉。飽和脂肪會提高血液內稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）濃度，或更易導致心臟病和中風，而飽和脂肪大部分來自動物，例如牛油、牛肉和雞皮等。

美國三藩市加州大學（University of California, San Francisco）研究人員指出，營養師假設紅肉一般擁有較高飽和脂肪成分，更易導致心血管疾病風險，而團隊正正希望測試這項假設。

研究人員指出，當參與者進食低飽和脂肪膳食，不論他們吃紅肉還是白肉，其壞膽固醇上升水平都是最少的。研究人員指，若然是希望改善壞膽固醇水平，應該減少攝取紅肉和白肉，以及依賴更多植物類蛋白，例如蔬菜和豆類等。

（美國有線新聞網絡／全國廣播公司）