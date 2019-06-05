【你今年幾歲】為免韓式「29+1」　韓國議員倡修法統一年齡計算

「你今年幾歲？」 這個問題不是人人願答，畢竟對很多人來說年齡是一個秘密，但至少大家都會計算自己的歲數。不過對於韓國人而言，這是一個複雜的問題，事關他們有以「虛歲」計算自己年齡的習慣，但這與國際不一致，往往造成混亂。 當地有議員提議修法，統一使用「足歲」的計算方式以符合國際慣例，減少大家在日常生活中的誤會。

韓國年齡計算：韓國人介紹自己的年齡時，通常會有兩組數字，分別是「韓國年齡」及「國際年齡」。所謂的韓國年齡其實就是坊間的「虛歲」，國際年齡就是「實歲」。（法新社）

韓國年齡VS國際年齡

韓國人介紹自己的年齡時，通常會有兩組數字，分別是「韓國年齡」及「國際年齡」。所謂的韓國年齡其實就是坊間的「虛歲」，國際年齡就是「實歲」。

「虛歲」計法源於中國，嬰兒在出生當天就是一歲，而不是零歲，至過完新年後就再添一歲。

這意味1990年1月出生的人，在韓國不是29歲，而是「29+1」，即30歲。至於那些年底出生的嬰兒，差距更大，例如12月31日出生的嬰兒，出世便是一歲，然後在1月1日過新年後，就會一晚長大，變成兩歲。

韓國年齡計算：中港台的民間亦有不少人以「虛歲」計算年齡，但韓國的問題就出現在法律上。（法新社）

倡修法統一以「實歲」計算

事實上中港台的民間亦有不少人以「虛歲」計算年齡，但韓國的問題就出現在法律上。原來當地目前在計算法定年齡上仍是大雜燴：不同法例各自基於「虛歲」成「實歲」計算。

舉例來說，電影的限制年齡、當兵年齡及護照年齡，都各自有不同的算法，這不但造成不少混亂，更浪費政府的行政費用及時間。

議員黃柱洪（音譯：Hwang Ju Hong）提議修例，強制人民一致以「實歲」計算年紀。議會將在未來幾個月召開委員會及諮詢討論有關問題。

韓國年齡計算：韓國議員提議修例，強制人民一致以「實歲」計算年紀。議會將在未來幾個月召開委員會及諮詢討論有關問題。（法新社）

（綜合報道）