熊本熊落選日本東京奧運火炬手　原因竟是未夠秤？

日本東京奧運將於2020年舉行，東京奧運會組委會7月1日起招募火炬手。日本媒體《熊本日日新聞》報道，熊本縣政府有意讓人見人愛的吉祥物熊本熊擔任火炬手，惟遭到主辦方以三大原因婉拒有關申請：「非人類」、「不安全」、「太幼齒」。

報道指，東京奧組委遴選奧運火炬手的標準為「年滿13歲的人」，並且「自願參加並能安全地運送火炬」；國際奧林匹克委員會（IOC）亦規定不允許穿卡通衣服傳遞奧運聖火。

由於熊本熊並非「人類」，加上官方資料顯示他「只得5歲」；布制易燃的他亦恐怕無法勝任「安全運送火炬」的任務，因此未能讓他擔任火炬手。

熊本熊奧運火炬手：熊本縣政府有意讓人見人愛的吉祥物熊本熊擔任火炬手，惟遭到主辦方以三大原因婉拒有關申請：「非人類」、「不安全」、「太幼齒」。（法新社）

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熊本縣政府退而求其次，提出讓熊本熊在聖火傳遞會場或終點，擔任接待人員或表演嘉賓。

有關要求亦同樣遭奧組委以熊本熊跟商業有關拒絕，他們認為熊本熊經常與商業利益掛勾，形像並不合適。

熊本縣當局解釋，熊本熊雖然會與不同企業合作推出商品，但「他本人」並不涉及銷售，僅僅是為熊本縣利益而活動。

熊本熊奧運火炬手：熊本縣當局解釋，熊本熊雖然會與不同企業合作推出商品，但「他本人」並不涉及銷售，僅僅是為熊本縣利益而活動。（法新社）

當局又指這隻吉祥物是熊本地震後復興的好幫手，所以即使不符合傳遞聖火的資格，亦希望能以其他方式參與盛事。

東京奧運火炬傳遞會在2020年3月26日開始，聖火將由福島縣出發，途經日本311大地震災區以及各地名勝，最後傳遞至東京，歷時121日。預料會有約一萬人擔任火炬手。

（綜合報道）