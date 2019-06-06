日本厚生勞動省大臣：女性穿高跟鞋上班是「必要」和「合理」

日本32歲女演員石川優實周一（3日）向厚生勞動省提交一份有1.88萬人聯署的請願書，反對強迫女性穿着高跟鞋，並呼籲日本政府禁止要求女性在工作場所必須穿高跟鞋的規定。 厚生勞動大臣根本匠周三（5日）在一個議會委員會上表示，女性在工作場所穿高跟鞋是「必要和合理的」，因此不會禁止強迫女性穿高跟鞋上班的規定。

石川優實所發起的這項運動名為「#KuToo」，該字由「#MeToo」、日文的鞋子（kutsu）及痛苦（Kutsuu）所綜合而成，很快便獲得大批網友的支持。該請願書指出：「企業僅對女性的穿着有要求，屬於性別歧視，簡直就是性別騷擾。希望政府推出法規禁止。」

請願者表示，穿高跟鞋在日本的職場上是近乎強制性的。另外有人形容，高跟鞋猶如「現代的纏足」，還有一些人則呼籲放寬衣着規定。

日本在野黨立民黨的成員尾辻加奈子當日在議會委員會上表示，強迫女性穿高跟鞋上班的規定是「過時的」，並強調衣着規定只適用於女性，是無異於性騷擾。

根本匠就對此回應稱，「社會普遍認為，有東西（女性穿高跟鞋）是落入職業上必要和合理的範圍內」，並指他不會支持禁止有關公司的衣着規定，但「如果一名腳部受傷的員工被迫（穿高跟鞋），那就是濫用權力」。而厚生勞動省高級副部長高井惠子則表示，她不相信女性應該被迫穿高跟鞋。

（綜合報道）