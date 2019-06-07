德二戰後最致命「連環殺手」　護士殺85病人緣於他享受……

謀殺85名病人的42歲德國護士赫格爾（Niels Högel），周四（6日）被法院判處無期徒刑。據信他是第二次世界大戰後在德國殺死最多人的連環殺人犯。 奧爾登堡（Oldenburg）法官布赫曼（Sebastian Buehrmann）周四對他判處第二次終身監禁的刑罰。他說赫格爾大開殺戒行為超越人們能夠理解的範圍。

赫格曾在德國北部城市奧爾登堡（1999至2002年）及代爾門霍斯特（Delmenhorst，2003至2005）工作。惟有醫院數據顯示他所工作的地方，突然心臟病發個案都有離奇急增的情況。

原來赫格爾2000年至2005年間隨意在病房挑選「獵物」，向病人注射心血藥物、導致他們陷入危險。他供應享受能將病人救回來的感覺。他2005年最後一次犯案時被同事當場揭發。

赫格爾2015年因兩宗謀殺及兩宗企圖謀殺案被定罪，已被判終身監禁。法官這次判處他第二個無期徒刑時指出，死在他手上的人多達85位，最年輕者34歲、最年長者96歲。

德國有關部門為立案偵辦並提控，必須對130多具屍體開棺驗屍。警方認為，死在他手上的人可能多逾200人，然而受害者組織的發言人指出，可能多達300人。但由於赫格爾記憶有空白，同時許多可能的受害者在驗屍前已被火化，法院因而無法確切確定死亡人數。

德國護士殺人：圖為赫格爾（Niels Högel）6月6日上庭時的情形。（美聯社）

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（綜合報道）