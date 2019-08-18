【智能戀愛】科技使人冷漠　反而有利Long D　修成正果更有機？

「為何還沒有初吻便要怕失戀？」現代人或者有新的答案。 愈來愈多人在網上結識異性，然後火速墮入愛河，隔着螢幕卿卿我我，發展網絡情緣。不過有部份人卻過着「柏拉圖式」的純網絡戀愛生活，甚至還未首度見面親吻，就已經分手不相往來。 網絡情緣是長距離戀愛（香港俗稱Long D）的一種，要為超越時間和空間的異地戀「保鮮」是個考驗。越洋寫信是古時愛侶維繫感情的唯一方法，但要等數個月才能收到信件，那時對方或者已經出了什麼差池，死於霍亂云云。如今科技卻能拉近分隔異地情人的距離，倍感親密。 這代表距離引伸的問題就能迎刃而解嗎？科技日新月異的世界下，愛，請問怎麼走？

網上交友已經不再是新鮮事。宅男宅女就算本身不懂得如何「攻略」心儀對象，只要借助坊間的小技巧，又或是拜聊天機械人（chatbot）為師，學習一下調情和互發情慾短信（sexting）的竅門，總能找到願意相伴的情人。不過，情人有時卻是「這麼近那麼遠」。

網絡情緣興起​ 未初吻便已失戀

阮妮科爾（Nicole Nguyen）16歲時，第一次與初戀男朋友見面。這對小情侶在20分鐘的短聚期間，相擁一次。分別過後，他們就沒有再見過對方，之後亦已分手。那次見面，只是單純因為他們剛巧在同一個州份，而一直以來，二人只是透過短訊、電話、視像通訊來維繫感情。8年過去，妮科爾的父母仍不知道這位初戀男友的存在。

社交網絡愈來愈普及，現在於別人的Instagram讚好彷如從前在街上向甚至不認識的人微笑示好一樣，它也衍生出這種隔着熒幕的戀愛。交友很容易，但要對方都恰巧住在附近就未必是易事。即使是香港這個彈丸之地，假設您住在日出康城而戀人住在元朗，或是柴灣與荃灣、屯門跟將軍澳等組合，都會令人身陷「甜蜜的痛苦」之中。

位於美國華盛頓的州立埃弗格林學院（Evergreen State College）教授孔茨（Stephanie Coontz）解釋，年輕一代利用手上的科技去適應兩種人口趨勢：早熟和遲婚。在踏入青春期直到結婚這15至20年間，年輕人要滿足自己在性、戀愛和親密的需要，他們正在實驗如何用更靈活的方式處理。

相信對於很多Long D「過來人」說，等不到情人的消息是最難熬的。美國荷里活電影《分手的情書》（Dear John）講述男主角要遠征參戰，與女主角分隔兩地。女主角因為等不到男主角的消息而留下提出分手的書信。（電影《分手的情書》Facebook專頁）

朝思暮想 異地戀「好戲在後頭」

長距離戀愛背後出了什麼問題？早在2007年，州立鮑靈格林大學（Bowling Green State University，位於美國俄亥俄州）教授斯塔福德（Laura Stafford）和加州大學聖巴巴拉分校（UC Stanta Barbara）副教授梅羅拉（Andy Merolla）的研究發現弔詭的結果：異地戀情侶感情較穩定，但二人居於同一城市後，卻會於短時間內分手。

研究第一部份中，美國一間中西部大學的學生受邀與伴侶接受問卷調查，了解他們的感情狀況，推斷情人間互相理想化的程度。當中涉及122對異性戀情侶，包括58對異地戀情侶，年齡介乎17至23歲，戀情維持了3個月至6年不等。研究員在第二部份再邀請69名異地戀大學生參與問卷調查，戀情平均維持了24個月，6個月後再發電郵跟進，詢問他們的感情現況，包括是否仍與原來的伴侶在一起。

研究結果顯示，分隔異地的戀人傾向會將對方理想化。由於他們較少接收到有關對方的資訊，自然地就會用想像力填補空白的地方，以正面方式理想化情人。假如二人起初是在網上結緣，空白的地方就更加多。

一對情侶分手，通常都是由一次吵架引起，異地戀就幾乎可以排除這個問題。一來，他們沒有事情值得吵架，不存在「誰做家務」的問題；二來，他們沒有時間吵架，不想遙距處理衝突，也不願「浪費」珍貴的相處時間來吵架。

於是「好戲在後頭」，真正的考驗將發生在二人決定在同一個城市生活之時。斯塔福德的另一項研究得出結果，受訪異地戀情侶分開兩年後，有三分一情侶會在回歸同一城市生活後三個月分手。面對面的相處，將彼此的缺點赤裸裸暴露於眼前。斯塔福德也指出，「久分再合」的戀人面對的頭號問題，就是失去曾經有的自主，這亦是他們面對的最大挑戰。

英國名宿碧咸（David Beckham ）到美國繼續足球事業時，與妻子維多利亞（Victoria Beckham）分隔英美兩地。但留在倫敦的維多利亞則指，這段異地戀情是二人相識多年之後仍不感厭倦的原因。（Getty Images）

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科技進化再進化 一切迎刃而解？

面對考驗，現今已多了不少「好幫手」。由寫信，到電話，再進化到互聯網，有了這些工具，就能更掌握情人的一呼一吸。很多異地戀情侶能夠隨時隨地與愛人保持聯絡，又讓他們可以與對方分享最簡單的生活細節。以往透過書信、長途電話根本沒法交代生活中微不足道的小事，但反而這些小事卻正能營造親密感，減少過份理想化對方。

異地戀最大的挑戰，也許就是缺乏身體接觸。辛勞一天過後想來個大大的擁抱，怎麼辦？在視像通話中派一個飛吻，或張開雙臂作勢來個擁抱，甚至直接抱着眼前冰冷的電話或電腦。要再進一步的話，網絡性交或是一個選擇。有人盛讚是建立親密感的好方法，但也有人發覺那是分隔兩地的象徵，提醒自己未能觸碰到對方，倍添掛念。

說到底，科技帶來的單對單通訊，仍無法填補對情人周遭事情的信息空白。斯塔福德指，要認識伴侶，重要的一部份是要看看對方如何對待他人，單對單的視像通話沒法幫得上忙。史丹福大學（Stanford University）教授漢考克（Jeff Hancock）也指，當二人共處同一物理空間，他們的腦袋會將周遭事物同步處理起來，例如對方倒垃圾，就可以見到他是愉快、受壓或怎樣。異地戀的話，就只能透過言語表達，這亦解釋部份經歷過異地戀的人都善於溝通。

距離是個考驗，科技的確能夠在情感上縮短彼此的距離，但要修成正果，仍是要靠二人的努力和耐性。